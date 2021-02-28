Advertisements

تطعيم شلل الاطفال.. الصحة تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال للمصريين بجميع محافظات مصر

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:40 ص
تطعيم شلل الاطفال
تطعيم شلل الاطفال
Advertisements

تطعيم شلل الاطفال.. الصحة تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال للمصريين بجميع محافظات مصر

تطعيم شلل الاطفال، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر" من عمر يوم حتى 5 سنوات، لمدة 4 أيام، وذلك خلال الفترة من اليوم الأحد 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس 2021، حيث تستهدف الحملة تطعيم 16.7 مليون طفل، بالمجان.
 
وتأتى تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التى تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك فى إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
 
وأوضحت وزارة الصحة أنه سيتم تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال فى جميع محافظات الجمهورية، حيث يتم التطعيم من خلال فرق ثابتة فى مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية والميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الانفاق، وبجوار المساجد والكنائس والنوادى وفى الأسواق ومواقف الأوتوبيسات والسيارات.
 
وأشارت إلى أن التطعيم فى القرى يتم من خلال المرور على المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بجميع محافظات الجمهورية، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً، لافتًه إلى مشاركة 90 ألف شخص من الفرق الطبية للقيام بأعمال الحملة.
 
ومن جانبه، أوضح الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى، أنه يتم متابعة أعمال الحملة يومياً من الغرفة المركزية للشئون الوقائية بالوزارة، لافتًا إلى أنه يتم عقد اجتماع مسائى لجميع المشرفين على المستوى المركزى بالوزارة مع مشرفى مديريات الشئون الصحية بالمحافظات لمراجعة أعمال الحملة يوميًا.
 
وذكر "عيد" أنه تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.
 
وتابع عيد أن برامج التحصينات ضد الأمراض المعدية من أهم أولويات الأنظمة الصحية للوقاية من الأمراض ذات الأهمية الوبائية، وتعتبر واحدة من أهم مكونات الصحة العامة في إطار أهداف التنمية المستدامة في مجال الرعاية الصحية، بما يتوافق مع المعايير الدولية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

تطعيم شلل الاطفال.. الصحة تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال للمصريين بجميع محافظات مصر

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تطعيم شلل الاطفال الصحة وزارة الصحة الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال

أخبار تهمك

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

المصائب تنهال على برشلونة بعد تخطي عقبة إشبيلية

منذ حوالي 10 ساعة

مدرب الزمالك السابق: لن أعود مجددا للعمل في الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. هجوم على السعودية بطائرة دون طيار مفخخة

منذ حوالي 7 ساعات

ميسي يتراجع عن فكرة الرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

قبل مواجهة الأهلي.. اللاعب الوحيد الذي خطف أنظار ميدو في طلائع الجيش

منذ ساعة و 6 دقيقة

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

أكثر ما يقلق ريال مدريد بشأن صفقة "هالاند"

منذ ساعة و 6 دقيقة

وزير التعليم: أجهزة سيادية ترصد "مافيا" تسريب الامتحانات وسنواجهم (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ حوالي 15 ساعة

ميدو: تلقيت اتصالات من أوروبا بشان مصطفى محمد

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك يُقرر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 13 ساعة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

غدا.. وزيرة الصحة تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

اليوم.. استكمال الحملة القومية ضد شلل الأطفال

الصحة: إطلاق حملة قومية ضد شلل الأطفال فبراير المقبل

إطلاق الحملة القومية ضد شلل الأطفال لتطعيم 16.5 مليون طفل (صور)

بعد انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. "الصحة" تفضح أكاذيب الإخوان

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون ضد شلل الأطفال

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:29 م

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

12:54 م

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

07:10 م

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

08:01 م

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

08:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»