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العراق: سحب قوات مكافحة الشغب من ذي قار واستبدالها بقوات من الجيش والشرطة

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:36 ص
مظاهرات العراق
مظاهرات العراق
وكالات
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كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، عن أوامر بسحب قوات مكافحة الشغب من محافظة ذي قار واستبدالها بقوات من الجيش والشرطة، بهدف منع حدوث مصادمات مع المتظاهرين، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عراقية، بتجدد الاحتجاجات في محافظة ذي قار جنوبي البلاد بعد أقل من شهر على رفع خيام المعتصمين من ساحة الحبوبي مركز الاحتجاجات في المحافظة.

 

ونقل عن نشطاء مقتل أحد عناصر الأمن بنيران زميله في أثناء إطلاقهما الرصاص على المحتجين.

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مصدر امنى قوات مكافحة الشغب قوات الجيش والشرطة ذي العراق

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