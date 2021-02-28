الدكتور أشرف رضا يفتتح معرضًا فنيًا بعنوان "تلك الأيام" للفنانة راندا إسماعيل



المعرض يضم حوالي60 لوحة زيتية من أحجام مختلفة، ويعد المعرض الفردي السابع للفنانة كما أنها اشتركت فى العديد من المعارض الجماعية فى مصر وخارج مصر فى لندن وروما وهلسنكي، وتعبر الفنانة لوحاتها عن تلك الأيام التي نعيشها من مخلوق وقلق وترقب ولكن لاننسى انها أيضًا بمثابة نعمة مستترةمن من الله.



حضر المعرض نخبة كبيرة من نجوم المجتمع وعدد كبير من الفنانين التشكيلين والمهتمين بالفن التشكيلي من بينهم الفنانات سوزان سعد وجيداء زكريا ونعمته الديواني وشهير مرسي ورأينا الحكيم ونادية ذكي وسوزي عرفه حرم المخرج عمرو عرفه وغيرهم من الحضور.

افتتح الدكتور أشرف رضا عميد كلية الفنون الجميلة معرض فن تشكيلي بعنوان تلك الأيام للفنانة التشكيلية راند اسماعيل بقاعة الباب بدار الأوبرا المصرية.