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ريهام عبد الغفور تعتذر لسكان منطقة "الزمالك" بعد تصريحاتها الأخيرة عن الادمان (القصة كاملة)

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:47 ص
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
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ريهام عبد الغفور تعتذر لسكان منطقة "الزمالك" بعد تصريحاتها الأخيرة عن الادمان (القصة كاملة)

حرصت الفنانة ريهام عبد الغفور، أمس السبنت الموافق 27/2/2021، على توضيح سوء الفهم الذي حدث بعد حديثها عن سكان منطقة الزمالك وأنها لم تقصد الإهانة لهم.

وكتبت ريهام عبد الغفور، عبر حسابها على فيسبوك، قائلة: "اتكلمت بحسن نية في برنامج عن أني في مرحلة معينة كنت أعرف بعض الأشخاص القريبين مني في منطقة الزمالك تعرضوا للإدمان وده خلاني نفسي أمثل الدور وقلت إن قصة ربع  جرام كانت أحداثها في الزمالك وتقريبًا كنت أعرف الأشخاص والحواديت اللي في القصة".

وتابعت ريهام عبد الغفور: "لم أكن أقصد إهانة ساكني الزمالك اللي أنا منهم وأسرتي ما زالت تسكن هناك.. بعتذر لو كلامي اتفهم غلط أو ضايق أو جرح أي حد دي غلطة غير مقصودة.. بكتب الكلام ده لأني لقيت posts بتداول عن الموضوع وغضب ثائر حوالين الجملة دي".

ريهام عبد الغفور


وكان آخر أعمال ريهام عبد الغفور بطولتها لحكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا" والتي عرضت على قناة dmc وحققت نجاحاً مميزاً، والحكاية من قصة يسرى الفخرانى وسيناريو وحوار أمين جمال وإخراج أحمد حسن وبطولة ريهام عبد الغفور ومصطفى درويش وإنعام سالوسة، إبراهيم السمان، وأحمد درويش، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وبدأت الفنانة ريهام عبد الغفور، الأيام الماضية تصوير أول مشاهد مسلسل "قصر النيل"، الذى يجمعها مع الفنانة دينا الشربينى، حيث تم الانتهاء من تجهيز الديكور الرئيسى للعمل وهو عبارة عن قصر تدور فيه معظم الأحداث التي تعود إلى فترة الستينيات.

مسلسل "قصر النيل"، من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج خالد مرعي ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، أحمد مجدى، عمر السعيد، سامي مغاوري، محمد حاتم، ناردين فرج، نبيل عيسي، صلاح عبدالله، أحمد خالد صالح، محمد محمود عبدالعزيز، مريم الخشت، صبري فواز، محمود البزاوي.

ريهام عبد الغفور تعتذر لسكان منطقة "الزمالك" بعد تصريحاتها الأخيرة عن الادمان (القصة كاملة)

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