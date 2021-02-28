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موقع دعم مصر.. اضافة المواليد الجدد 2021 علي البطاقات التموينية إلكترونيا من خلال هذا الرابط tamwin.com.eg

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:55 ص
اضافة المواليد الجدد 2021
اضافة المواليد الجدد 2021
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موقع دعم مصر.. اضافة المواليد الجدد 2021 علي البطاقات التموينية إلكترونيا من خلال هذا الرابط tamwin.com.eg

اضافة المواليد الجدد 2021، تزايدت معدلات البحث من قبل مستفيدي البطاقات التموينيه خلال الايام الاخيره باحثين عن الرابط الالكتروني الذي يستطيعون من خلاله تسجيل الدخول عبر الموقع التي اطلقته وزارة التموين والتجارة الداخليه من اجل انجاز الخدمات التموينيه الكترونيا وذلك لحمايتهم من التجمعات في المصالح الحكوميه التي تقوم بدورها بنقل العدوي المنتشرة وباء كورونا حيث يتوفر من خلال موقع دعم مصر العديد من الخدمات التموينيه التي يستطيع من خلالها المواطن اضافة اطفاله بنفسه فضلا عن امكانية استخراج بدل تالف او فاقد .

اضافة المواليد الجدد 2021
سهلت وزارة التموين والتجارة الداخلية الخدمات المتوفره لديها للمواطنين لتتيح لهم توفير الوقت والجهد المبذول من اجل الذهاب خصيصا للجهات المعنيه بالامر وذلك من خلال مكاتب التموين المنتشرين بانحاء الجمهوريه ، وتجدر الاشارة ان الكثير من المواطنين قد قاموا بالنجاح في عملية التسجيل الخاصه باضافة ابنائهم عبر البطاقات التموينه من خلال موقع دعم مصر وذلك من خلال مجموعه من الخطوات الهامه التي يتم اتباعها للدخول عبر الموقع .

خطوات الدخول عبر لينك دعم مصر
نستعرض لكم عدة خطوات يمكنكم من خلالها الدخول عبر موقع وزارة التموين والتجارة الداخليه عبر شبكة الانترنت من اجل اضافة طفلك بنفسك حيث تتلخص هذه الخطوات في النقاط التاليه :

- تقوم بالدخول عبر الموقع الالكتروني الخاص بدعم مصر .
- ثم قم بالضغط علي الخدمات الالكترونيه .
- اختر خدمة اضافة المواليد الجدد.
- سجل اسم صاحب البطاقه التموينه والرقم القوميه الخاص به .
- اختر اضافة فرد جديد لاسرتي .
- اكتب الاسم والرقم القومي الخاص بطفلك .
- اضغط علي زر تسجيل .

موقع دعم مصر.. اضافة المواليد الجدد 2021 علي البطاقات التموينية إلكترونيا من خلال هذا الرابط tamwin.com.eg

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