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416 إصابة و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا في المغرب

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:02 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في المغرب، 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 480 أمس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 483410 حالات.

 

وقد أعلنت الصحة المغربية، تسجيل 7 وفيات مقابل 10 يوم الجمعة، ليصل إجمالي ضحايا الفيروس إلى 8615 حالة وفاة.

 

وقالت الصحة المغربية، إن عدد الأفراد الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاحات الوقاية من الفيروس، بلغ 3 ملايين و435 ألفا و997 في حين حصل أكثر من 161 ألفا على الجرعة الثانية.

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