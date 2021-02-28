تفاصيل شخصية وفاء صادق في مسلسل "ولاد ناس"

تُشارك الفنانة وفاء صادق حاليًا في مسلسل "ولاد ناس"، وتُجسد خلال الأحداث دور زوجة الفنان صبري فواز، والمسلسل يُناقش العديد من قضايا الأسر المصرية فى المجتمع، وتدور أحداثه في إطار درامي واجتماعي، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.



مسلسل "ولاد ناس" بطولة صبري فواز، أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، وفاء صادق، إيهاب فهمى وصفاء الطوخي، أحمد صيام، محمد عز، محمود حجازي، فريد النقراشي، ناصر سيف، محمد سليمان، محمد السعدني، ندى عادل طارق عبد الحليم، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، ألفت عمر، لقاء سويدان.



والجدير بالذكر أن وفاء صادق شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فلانتينو"، وهو بطولة عادل إمام، داليا البحيري، دلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد الكيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام.