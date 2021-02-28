عرض فيلم "للإيجار" لـ خالد الصاوي.. في هذا الموعد





حددت الجهة المنتجة لفيلم "للإيجار" يوم 3 مارس المُقبل كموعد نهائي لعرض العمل بالسينمات، ومن المقرر أن تطرح الشركة البرومو الرسمي للفيلم خلال اليومين المقبلين.





فيلم "للإيجار" بطولة خالد الصاوي، محمد سلام، هايدي رفعت، ياسر الطوبجي، عصام السقا، وهو من تأليف وإخراج إسلام بلال، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي كوميدي عن "الوحدة والعزلة" حول شخصية قبطان على المعاش بمدينة الإسكندرية يعرض شقته للإيجار.



وفي سياق آخر، ينتظر الفنان خالد الصاوي حاليًا عرض فيلمه الجديد "30 مارس"، وهو بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، ندى موسى، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.