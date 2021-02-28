تونس تحبط 7 عمليات اجتياز للحدود البحرية باتجاه إيطاليا

أحبط الحرس الوطني بعدد من ولايات تونس (سوسة ونابل وتونس وجربة وصفاقس والمهدية) خلال الليلة الفاصلة بين يومي 25 و26 فبراير، 7 عمليات اجتياز للحدود البحرية باتجاه إيطاليا.

وأصدرت وزارة الداخلية التونسية، بيانًا أعلنت فيه إلقاء القبض على87 مهاجرًا غير شرعي "من بينهم 45 شخصا يحملون جنسيات دول إفريقية مختلفة و8 أشخاص آخرين مفتش عنهم من بينهم 7 أشخاص مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة".

وأعلنت الداخلية التونسية، احتجاز مراكب بحرية ومبالغ مالية من العملة الأجنبية.

وقد أذنت النيابة العامة التونسية، باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم بعد استشارتها.