الليلة.. عرض مسلسل "إسود فاتح" على "MBC مصر"

تُعرض قناة "Mbcمصر" الليلة أولى حلقات مسلسل "إسود فاتح"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً، والمسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق.



مسلسل"إسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، نبيل نور الدين، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.



وتدور أحداث المسلسل حول سيدة أعمال "رانيا خطاب" تتعرض للخيانة من قبل زوجها، ويتسبب ذلك في انقلاب حياتها رأسًا على عقب، وبعدها تجد نفسها في صراع بين الغدر والخيانة والعداء مع المقربين منها، بسبب اتهامها بالفساد والقتل، ويجبرها ذلك الأمر على الهروب، فتسعى للانتقام من كل المتسببين فيما وصلت له حياتها، لتواجه العديد من الصدمات في مشوارها.