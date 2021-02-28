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مقتل متظاهرين برصاص الشرطة في ميانمار

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:45 ص
ميانمار
ميانمار
وكالات
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أفادت وكالة "داوي ووتش" الإعلامية، اليوم الأحد، بأن الشرطة في ميانمار أطلقت النار وقتلت اثنين من المتظاهرين، وأصابت عددا آخر في محاولة لإنهاء أسابيع من التظاهرات ضد احتجاز زعيمة البلاد في الأول من فبراير.

 

وفتحت الشرطة في ميانمار، النار في بلدة داوي مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، وفقًا للسياسي كياو مين هتيكي من البلدة الجنوبية.

 

وكانت الشرطة، أطلقت النار في مدينة يانغون الرئيسية وتوفي رجل نقل إلى المستشفى بعيار ناري في صدره، حسبما قال طبيب بالمستشفى طلب عدم الكشف عن هويته.

 

وألقت الشرطة، أيضا قنابل صوتية واستخدمت الغاز المسيل للدموع وأطلقت في الهواء.

 

ويذكر أن ميانمار تعيش في حالة من الفوضى منذ شهر عقب استيلاء الجيش على السلطة واحتجاز رئيس الحكومة المنتخبة أونغ سان سو تشي وعدد من قيادات حزبها، بدعوى حدوث تزوير في انتخابات نوفمبر التي فاز فيها حزبها بأغلبية ساحقة.

 

 

 

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