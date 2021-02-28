"مرض مرعب".. طبيبة تكشف كارثة تصيب الأطفال بعد تعافيهم من كورونا (فيديو)

كشفت الدكتورة منى الجنزوري، رئيس أقسام الأطفال بجامعة عين شمس، تفاصيل مضاعفات تصيب الأطفال المتعافين من فيروس كورونا، موضحا أن الطفل يصاب بـ "متلازمة الالتهاب المناعي لدى الأطفال"، ويظهر بعد من 3 إلى 4 أسابيع، واصفة المرض بالمرعب.



وأشارت "الجنزوري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن أعراض الإصابة بهذا المرض ارتفاع شديد في الحرارة لا يستجيب للمخفضات، ألم في البطن، احمرار في العين، التهاب في الشفايف، منوهة بأن هذه الأعراض قد تظهر في كل أعمار الأطفال من 4 إلى 18 عام، ولكن تزداد في الفئة العمرية من 9 إلى 10 سنوات.



ولفتت إلى أن 80% من الأطفال الذين يصابوا بهذا المرض تحتاج لدخول الرعاية المركزة، و20% يعالجوا داخل الغراف العادية بالمستشفى، كاشفة أنه تم رصد 65 حالة بمصر بالموجة الأولى، و20 حالة خلال الموجة الثانية حتى الآن، مشددة على ضرورة أن تنتبه الأمهات حال ظهور هذه الأعراض على الأطفال، وتتوجه فورا لأقرب مستشفى جامعية، لافتة إلى أن علاج الطفل الواحد يكلف من 50 إلى 100 ألف جنيه، حيث أن الـ 10 جرام من هذا الدواء قيمته 8 آلاف جنيه وحسب الوزن، والدولة قدمت دعما كبيرا لتوفير العلاج لهؤلاء الأطفال.

