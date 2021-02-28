Advertisements

"مرض مرعب".. طبيبة تكشف كارثة تصيب الأطفال بعد تعافيهم من كورونا (فيديو)

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:50 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشفت الدكتورة منى الجنزوري، رئيس أقسام الأطفال بجامعة عين شمس، تفاصيل مضاعفات تصيب الأطفال المتعافين من فيروس كورونا، موضحا أن الطفل يصاب بـ "متلازمة الالتهاب المناعي لدى الأطفال"، ويظهر بعد من 3 إلى 4 أسابيع، واصفة المرض بالمرعب.

وأشارت "الجنزوري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن أعراض الإصابة بهذا المرض ارتفاع شديد في الحرارة لا يستجيب للمخفضات، ألم في البطن، احمرار في العين، التهاب في الشفايف، منوهة بأن هذه الأعراض قد تظهر في كل أعمار الأطفال من 4 إلى 18 عام، ولكن تزداد في الفئة العمرية من 9 إلى 10 سنوات.

ولفتت إلى أن 80% من الأطفال الذين يصابوا بهذا المرض تحتاج لدخول الرعاية المركزة، و20% يعالجوا داخل الغراف العادية بالمستشفى، كاشفة أنه تم رصد 65 حالة بمصر بالموجة الأولى، و20 حالة خلال الموجة الثانية حتى الآن، مشددة على ضرورة أن تنتبه الأمهات حال ظهور هذه الأعراض على الأطفال، وتتوجه فورا لأقرب مستشفى جامعية، لافتة إلى أن علاج الطفل الواحد يكلف من 50 إلى 100 ألف جنيه، حيث أن الـ 10 جرام من هذا الدواء قيمته 8 آلاف جنيه وحسب الوزن، والدولة قدمت دعما كبيرا لتوفير العلاج لهؤلاء الأطفال.

أخبار تهمك

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

قبل مواجهة الأهلي.. اللاعب الوحيد الذي خطف أنظار ميدو في طلائع الجيش

منذ ساعتين و 38 دقيقة

محمد إبراهيم يرد على عودته للزمالك

منذ 40 دقيقة

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

منذ ساعتين و 8 دقيقة

ميسي يتراجع عن فكرة الرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 15 ساعة

المصائب تنهال على برشلونة بعد تخطي عقبة إشبيلية

منذ حوالي 12 ساعة

أكثر ما يقلق ريال مدريد بشأن صفقة "هالاند"

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ حوالي 16 ساعة

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

مدرب الزمالك السابق: لن أعود مجددا للعمل في الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يُقرر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. هجوم على السعودية بطائرة دون طيار مفخخة

منذ حوالي 9 ساعات

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 ص

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

06:29 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

12:54 م

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

07:10 م

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

08:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»