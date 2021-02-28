تفاصيل شخصية تارا عماد في مسلسل "ضد الكسر"

تشارك الفنانة تارا عماد في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "ضد الكسر" للفنانة نيللى كريم، وتجسد خلال الأحداث دور زوجة الفنان حمزة العيلي وشقيقة الفنانة نيللي كريم، وهى محجبة وملتزمة دينيًا.



مسلسل "ضد الكسر" بطولة لقاء الخميسي، مصطفى درويش، حمزة العيلي، تارا عماد، هشام إسماعيل، عارفة عبد الرسول، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من إخراج أحمد خالد وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



وفي سياق آخر، تشارك تارا عماد في السباق الرمضاني المقبل أيضًا من خلال مسلسل "موسى"، وهو بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.