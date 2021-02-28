Advertisements

تفاصيل شخصية تارا عماد في مسلسل "ضد الكسر"

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:50 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
تشارك الفنانة تارا عماد في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "ضد الكسر" للفنانة نيللى كريم، وتجسد خلال الأحداث دور زوجة الفنان حمزة العيلي وشقيقة الفنانة نيللي كريم، وهى محجبة وملتزمة دينيًا.

مسلسل "ضد الكسر" بطولة لقاء الخميسي، مصطفى درويش، حمزة العيلي، تارا عماد، هشام إسماعيل، عارفة عبد الرسول، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من إخراج أحمد خالد وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وفي سياق آخر، تشارك تارا عماد في السباق الرمضاني المقبل أيضًا من خلال مسلسل "موسى"، وهو بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.

أخبار تهمك

محمد إبراهيم يرد على عودته للزمالك

منذ 38 دقيقة

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

منذ ساعتين و 5 دقيقة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 22 ساعة

قبل مواجهة الأهلي.. اللاعب الوحيد الذي خطف أنظار ميدو في طلائع الجيش

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. الزمالك يُقرر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ حوالي 16 ساعة

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 15 ساعة

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

المصائب تنهال على برشلونة بعد تخطي عقبة إشبيلية

منذ حوالي 12 ساعة

ميسي يتراجع عن فكرة الرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

مدرب الزمالك السابق: لن أعود مجددا للعمل في الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. هجوم على السعودية بطائرة دون طيار مفخخة

منذ حوالي 9 ساعات

أكثر ما يقلق ريال مدريد بشأن صفقة "هالاند"

منذ ساعتين و 36 دقيقة

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 ص

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

06:29 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

12:54 م

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

07:10 م

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

08:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»