محمد إبراهيم يرد على عودته للزمالك

كشف محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق سيراميكا كليوباترا، عن نيته في العودة إلى ناديه الأسبق الزمالك، مطلع الموسم المقبل.





وتحدث محمد إبراهيم، في تصريحات تليفزيونية بقناة "أون تايم سبورتس" قائلًا: نادي الزمالك بيتي وأتمنى ختام مشواري الكروي في صفوفه، أنا مرتبط بعقد مع سيراميكا كليوباترا، وأي مفاوضات ستكون من خلال إدارة النادي.





وأكمل: إدارة سيراميكا توفر لنا كل شيء، وهناك استقرار يمنح اللاعبين الحرية لإخراج أفضل مردود لهم، ولكن الزمالك أيضًا بيتي وله فضل كبير في صناعة اسمي، ولكنني تحملت أشياء كثيرة ليست من اختصاصي تحديدًا، في الموسم الأخير فلم ألعب بشكل أساسي.





وتطرق إبراهيم للحديث عن مدربه هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا، إنه يملك فكرًا رائعًا، ويحب تقديم كرة ممتعة.





وأشاد: بالثنائي القادم من الأهلي، حيث تألق أحمد ياسر ريان المعار، والذي أحرز 6 أهداف بالدوري، بجانب صالح جمعة الذي يمتلك إمكانيات هائلة، وصاحب لمسه مميزة.





وأختتم: نرغب في التواجد في المربع الذهبي بالدوري المصري هذا الموسم، من أجل اللعب في بطولة الكونفدرالية الموسم القادم.



