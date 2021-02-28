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قتلى بهجوم مسلح في العاصمة الباكستانية إسلام آباد

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:05 ص
قوات باكستانية
قوات باكستانية
وكالات
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أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الأحد، مقتل 3 أشخاص برصاص مسلحين في ضواحي العاصمة إسلام آباد، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

 

وبحسب الشرطة الباكستانية، وقع الحادث في منطقة بهارا كاهو بإسلام آباد، ومن بين القتلى إمام مسجد في المنطقة وابنه البالغ من العمر 13 عاما وطالبا دينيا.

 

وأوضحت الشرطة الباكستانية، أن المسلحين أطلقوا النار على الضحايا قرب المسجد، ولاذوا بالفرار.

 

وحتى الآن لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت الشرطة إنه تم تشكيل لجنتين للتحقيق من جميع الجوانب.

 

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هجوم مسلح قتلى باكستان

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