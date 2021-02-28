رئيس جامعة جنوب الوادي: لم نسجل أي حالة اعتذار عن الامتحانات.. ونلتزم بالإجراءات (فيديو)

قال الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول انطلقت أمس في عدد من الكليات بالجامعة، حيث أدى 20 ألف طالب الامتحان وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.



وأشار "الغرباوي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنه تم استقبال طلاب المدينة الجامعية منتصف الأسبوع الماضي، لافتا إلى أنهم لم يسجلوا أي حالة اعتذار عن أداء الامتحان، بل أن الطلاب مقبلين على أداء الامتحانات.



وأضاف رئيس جامعة الوادي الجديد، أنهم لم يسجلوا أي محاضر غش، أو حالات اشتباه بالإصابة بين الطلاب، متابعا: "الامتحانات تسير في جو هادىء".

