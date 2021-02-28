اتهام العشرات من الديمقراطيين البارزين في هونج كونج بارتكاب أعمال تخريب

اتهم 47 من الديمقراطيين والناشطين في هونج كونج، اليوم الأحد، بالتآمر لارتكاب أعمال تخريب، في أكبر حملة قمع ضد المعارضة الديمقراطية بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين.









تم توجيه اتهام الي سام تشيونج، ناشط شاب ومشارك في انتخابات أولية غير رسمية الصيف الماضي، بعد أن حضر إلى مركز شرطة محلي، وكان يرتدي قناعًا أسود ويرافقه زوجته. وقال للصحفيين قبل دخوله المركز: "يعيش سكان هونغ كونغ أوقاتا عصيبة حقا هذه الأيام.. آمل ألا يتخلى الجميع عن هونج كونج... (و) يقاتلوا".





وكان تشيونغ قد اعتقل في مداهمة فجرًا مع أكثر من 50 ديمقراطيا آخر في السادس من يناير في أكبر عملية للأمن القومي منذ إقرار القانون في يونيو الماضي. ووجهت إليهم تهمة تنظيم "انتخابات أولية" غير رسمية والمشاركة فيها في يوليو الماضي بهدف اختيار أقوى المرشحين لانتخابات المجلس التشريعي.









وقالت شرطة هونج كونج في بيان إنها وجهت اتهامات ضد 47 شخصا، وأضاف البيان أنهم سيمثلون أمام المحكمة صباح الغد. وقد تم اعتقال الديمقراطيين في ذلك الوقت واستجوابهم ومصادرة هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، ثم إطلاق سراحهم لحين إجراء المزيد من التحقيقات.





كتب بيني تاي في منشور سابق على وسائل التواصل الاجتماعي: "إن فرصتي في الإفراج بكفالة لن تكون كبيرة جدًا". كما اتهمته السلطات الصينية واتهمته بأنه خبير تكتيكي رئيسي للحركة المؤيدة للديمقراطية في المستعمرة البريطانية السابقة.





ومن بين من استدعتهم شرطة هونغ كونغ مجموعة من النشطاء الديمقراطيين "في معسكر المقاومة" الأصغر سنًا، بما في ذلك ليستر شوم، وسام تشيونغ، وفينتوس لاو، وفيرجوس ليونج. وندد الديمقراطيون بالاعتقالات ووصفوها بأنها اضطهاد سياسي في الانتخابات غير الرسمية السلمية التي اجتذبت 600 ألف صوت في مدينة يبلغ عدد سكانها 7.5 مليون نسمة.





وقالت مجموعة تدافع عن الحقوق، "السلطة من أجل الديمقراطية"، التي شاركت في تنظيم الانتخابات التمهيدية، في منشور على فيسبوك إنها تم حلها. وأعلنت شرطة هونغ كونغ أنه تم اعتقال 99 شخصًا للاشتباه في انتهاكهم لقوانين الأمن حتى الآن.



