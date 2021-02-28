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الأرصاد: الطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والعظمى 22 (فيديو)

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:07 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، حالة الطقس اليوم الأحد، حيث تتوقع خبراء الأرصاد الجوية بأن يكون الطقس مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحري مع رياح معتدلة، ومعتدلا على السواحل الشمالية، ومائلا للدفء على جنوب سيناء، ومائلا للدفء على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد، وأن تكون الرياح نشطة.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أنَّ يكون الطقس ليلًا شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشديد البرودة السواحل الشمالية، وباردًا على جنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، وستكون درجات الحرارة كالآتي:
القاهرة العظمى 22 والصغرى 11.
الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11.
مرسى مطروح العظمى 17 والصغرى 11
سيوة العظمى 22 والصغرى 10.
بورسعيد العظمى 20 والصغرى 13.
دمياط العظمى 20 والصغرى 12.
الإسماعيلية العظمى 22 والصغرى 11.
السويس العظمى 23 والصغرى 11.
العريش العظمى 21 والصغرى 10.
طابا العظمى 20 والصغرى 13.
سانت كاترين العظمى 16 والصغرى 5.
شرم الشيخ العظمى 24 والصغرى 15.
الغردقة العظمى 25 والصغرى 14.
الفيوم العظمى 22 والصغرى 9
بني سويف العظمى 22 والصغرى 9
المنيا العظمى 22 والصغرى 8.
أسيوط العظمى 23 والصغرى 8
سوهاج العظمى 24 والصغرى 9.

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