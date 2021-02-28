أسعار الفاكهة اليوم الأحد 28-2-2021 في سوق العبور









استقرت أسعار الفاكهة اليوم الأحد 28-2-2021 في السوق المحلي، في ظل استقرار حالة العرض والطلب في السواق وتقلبات الأحوال الجوية.





أسعار الفاكهة اليوم الأحد 28-2-2021





سعر كيلو البرتقال البلدي بين 3 و8 جنيهات.





سعر كيلو البرتقال السكري بين 3 و6 جنيهات.





سعر كيلو الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.





سعر كيلوالرمان بين 3 و8 جنيهات.





سعر كيلوالجوافة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.





سعر كيلو الموز 9 جنيهات





سعر كيلوالبلح 8 جنيهات





سعر كيلو كنتالوب 3 جنيهات





سعر كيلو الرمان6 جنيهات





سعر كيلو العنب 7 جنيهات





فراولة 15 جنيهًا





بلح سعودى 50 جنيهًا





تفاح اصفر فاخر 24 جنيهًا





تفاح احمر ايطالى 25 جنيهًا





تفاح احمر سكرى 20 جنيهًا





قشطة خضرا 70 جنيهًا





حرنكش 22 جنيهًا





كيوى 30 جنيهًا



