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(وزارة الصحة).. ننشر رابط التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا للمواطنين في مصر

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:05 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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(وزارة الصحة).. ننشر رابط التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا للمواطنين في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر عن فتح الموقع الالكتروني الخاص والذي تم إنشائه للمواطنين للحصول على لكاح فيروس كورونا المستجد ويمكن لكل الأشخاص البدء في تسجيل أنفسهم على الموقع  وذلك بداية من اليوم الأحد 28 فبراير 2020 عبر الموقع الذي خصصته وزارة الصحة وذلك للحصول على لقاح فيروس كورونا وتأتي هذه في اطار الحملة التي تتخذها الحكومة للقضاء على الفيروس.

موقع التسجيل للحصول على فيروس كورونا
يتيح للمواطنين القيام بتسجيل بياناتهم الشخصية بحيث يكون لهم الأولوية في الحصول على لقاح  كورونا وذلك يتم حساب السن وحسب ايضا الأمراض المزمنة و سيتمكن المواطن من الاطلاع على المعلومات التي تخص على اللقاح ما هي الاختبارات الخاصة بي والنتائج التي حققها اللقاح كما توجد معلومات عن الفئات التي تتعرض أكثر للاصابه بفيروس كورونا عبر الموقع الخاص بلقاح كورونا حيث يمكن التسجيل علي الموقع، للحصول علي اللقاح.

فتح التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا
سوف يتم البدء في تسجيل أشخاص المستحقين للقاح وهم المرضى الاورام وامراض المسلمين والفشل الكلوي كما يمكن للمواطنين الذين خضعوا لبعض العمليات الجراحية الخطيرة مثل عمليات القلب المفتوح و قسطرة المخ و عمليات زرع الكلى والكبد وذلك وفقا لبيانات التي توجد في وزاره الصحه ياتي هذا الدين مبادره رئيس الجمهورية الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار والعلاج على نفقة الدولة وسوف يتم ارسال رساله نصيه لهؤلاء الفئات حتى يتواصلوا مع وزاره الصحه ويتمكن من الحصول على لقاح كورونا.

(وزارة الصحة).. ننشر رابط التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا للمواطنين في مصر

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