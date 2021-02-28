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نمو أنشطة المصانع في الصين بوتيرة أبطأ خلال فبراير

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:17 ص
بوابة الفجر
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نمت أنشطة المصانع في الصين بوتيرة أبطأ في فبراير مقارنة مع الشهر السابق، لتأتي دون توقعات السوق بعد تعطيلات وجيزة بسبب كوفيد-19 في وقت سابق من العام.

أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات اليوم الأحد تراجع المؤشر الرسمي لمديري مشتريات القطاع الصناعي إلى 50.6 من 51.3 في يناير، ليظل فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

توقع المحللون أن يتراجع المؤشر إلى 51.1.

يأتي تعافي القطاع الصناعي بقيادة صادرات قوية وتحفيز حكومي.

نما الاقتصاد الصيني 2.3 بالمئة العام الماضي.

كما أظهرت بيانات رسمية تباطؤ نمو قطاع الخدمات الصيني في فبراير.

وأفادت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات بهبوط مؤشر مديري مشتريات القطاع غير الصناعي إلى 51.4 من 52.4 في يناير. ويفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش من شهر إلى شهر.

ورغم أنه أبطأ من القطاع الصناعي، فإن طلبا قويا ينعش قطاع الخدمات الصيني الذي يشمل العديد من الشركات الصغيرة والخاصة.

ونزل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المجمع، ويشمل قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية، إلى 51.6 من 52.8 في يناير.

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