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إطلاق مبادرة لتسهيل استيراد الحاويات الفارغة في الموانئ السعودية

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:28 ص
بوابة الفجر
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أطلقت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك اليوم مبادرة جديدة لتسهيل وإعادة هندسة إجراءات استيراد الحاويات الفارغة في الموانئ السعودية.

وستقلص هذه المبادرة وقت إنهاء الإجراءات الجمركية للحاويات الفارغة منذ نزولها الميناء وحتى خروجها من 3 أيام إلى ساعات محدودة فقط من خلال إزالة الحاجة لوجود مخلص جمركي لتخليص الحاويات بحيث ستكون الإجراءات الجمركية مباشرة عن طريق مكاتب الخطوط الملاحية العاملة في الموانئ السعودية دون الحاجة لمراجعة المنفذ الجمركي.

وتهدف المبادرة إلى دعم وتشجيع الصادرات السعودية وحركة التجارة البحرية عبر تسهيل استيراد الحاويات الفارغة وتوفرها وتقليل التكاليف التشغيلية على الخطوط الملاحية لاستيراد الحاويات بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات لإخراج الحاويات وسرعة خروج الحاويات الفارغة للمصدرين من الميناء.

يذكر أن "موانئ" عقدت مؤخرا ورشة عمل بين "الجمارك" والوكلاء الملاحيين لإطلاق هذه الخدمة ضمن مبادراتها لتنمية النقل البحري وتحفيز صناعة الخدمات اللوجستية وتهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية وتسهيل وإعادة هندسة الإجراءات وتذليل جميع الصعوبات التي تواجه المستثمرين والمستفيدين من الخدمات والأنشطة البحرية في المملكة.

 

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