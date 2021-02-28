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بالخطوات.. استعلم الآن عن موعد صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة الغير منتظمة 2021 عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:09 ص
العمالة الغير منتظمة 2021
العمالة الغير منتظمة 2021
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بالخطوات.. استعلم الآن عن موعد صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة الغير منتظمة 2021 عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة

منحة العمالة الغير منتظمة 2021، حالة من الترقب تسيطر علي مستفيدي منحة العماله الغير منتظمة حيث انهم ينتظرون بشغف كبير موعد إعلان وزارة القوي العاملة عن موعد الصرف المقرر للدفعه السادسه والتي تعد الاخيره حيث كانت الحكومه قد اعلنت في وقت سابق ان الصرف سيكون في الايام الاولي لشهر فبراير ولكن حدثت بعد المشكلات التي اضطرت الوزارة الي تأجيل استحقاق اموال المستفيدين الي يوم السابع من شهر مارس المقبل حيث يمكن التحقق من ذلك عبر الدخول علي موقع الوزارة والاستعلام باستخدام الرقم القومي .

منحة العمالة الغير منتظمة 2021
تحاول الحكومه المصريه طوال الوقت ان تقوم بدورها الاجتماعي تجاه المواطنين وذلك من خلال مساعدتهم علي ايجاد حياة كريمة وذلك من خلال الحلول التي تطرحها حيث جاءت منحة العماله الغير منتظمة لتقف بجانب المواطنين الذي فقدوا اعمالهم بسبب تداعيات وباء كورونا التي ادت الي توقف الانشطة التجارية واستغناء اصحاب الاعمال عن الكثير من العمال مما ادي الي قطع ارزاقهم وهم لا يمتلكون مصدر اخر للدخل لذا اتاحت لهم الحكومه هذا الدعم ليوفرون الي اسرة السلع الغذائيه الي ان تمر هذه الازمه.

خطوات الاستعلام عن المنحة الرئاسية
نستعرض لكم مجموعه من الخطوات البسية التي يمكنكم من خلالها الدخول عبر موقع وزارة القوي العاملة للتعرف علي موعد استحقاق الدفعه السادسه من منحة العماله وذلك عبر الخطوات الاتيه :

- تسجيل الدخول عبر موقع وزارة القوي العامله .
- اختيار ايكونه الاستعلام عن منحة العماله الغير منتظمة .
- كتابة اسم المستخدم ثلاثيا والرقم القومي المكون من اربعه عشر رقم .
- الضغط علي زر استعلام .

بالخطوات.. استعلم الآن عن موعد صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة الغير منتظمة 2021 عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة

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