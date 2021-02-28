باحث اقتصادي: هناك توجه بأن تكون إجراءات فتح الحسابات البنكية مجانا (فيديو)



قال أحمد أبو علي الباحث الاقتصادي، إن الشمول المالي هو دخول كل المواطنين من مختلف الفئات العمرية، داخل المنظومة المالية للقطاع المصرفي.



وأضاف "أبو علي"، خلال لقاء ببرنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن الشمول المالي هو أن يصبح كل مواطن له حساب بنكي بغض النظر عن عمره، حتى لو كان حديث الولادة، مشيرًا إلى أن هناك توجه بأن تكون إجراءات فتح الحسابات البنكية مجانًا، بالإضافة إلى أن كل التعاملات المالية تكون عن طريق الدفع الإلكتروني.



واستكمل الباحث الاقتصادي حديثه، أن الشمول المالي سيكون مهم للغاية، حيث سيكافح جرائم غسيل الأموال وما شابه ذلك، بالإضافة إلى الخدمات الحكومية عن طريق الدفع الإلكتروني وميكنة المدفوعات الحكومية في كافة المصالح، وهو ما يقضي على البيروقراطية والروتين والرشاوى أيضًا.



