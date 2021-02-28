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بعد اعتذارها لسكان الزمالك.. ريهام عبد الغفور تتصدر تريند "جوجل"

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:15 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تصدرت الفنانة ريهام عبد الغفور مؤشرات الأكثر بحثًا على موقع "جوجل"، وذلك بعد اعتذارها لسكان الزمالك ببسبب تصريحاتها التي أدلت بها في أحد البرامج التلفزيونية التي تسبب في إثارة غضبهم.

وكتبت ريهام عبدالغفور، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورًا قالت فيه:"اتكلمت بحسن نيه في برنامج عن إني في مرحلة معينة، كنت أعرف بعض الأشخاص القريبين مني في منطقة الزمالك تعرضوا للإدمان".

وأضافت ريهام عبد الغفور:"وده خلاني نفسي أمثل الدور، وقلت إن قصة ربع جرام، كانت أحداثها في الزمالك، وتقريبًا كنت أعرف الأشخاص والحواديت اللي في القصة".

واختتمت قائلة:" لم أكن أقصد إهانة ساكني الزمالك اللي أنا منهم، وأسرتي لازالت تسكن هناك، بعتذر لو كلامي اتفهم غلط أو ضايق أو جرح أي حد دي غلطة غير مقصودة، بكتب الكلام ده لأني لقيت posts تتداول الموضوع وغضب ثائر حوالين الجملة دي".

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