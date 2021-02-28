شرطة ميانمار تواصل قمع الاحتجاجات لليوم الثاني علي التوالي

قال طبيب وسياسي، إن شرطة ميانمار فتحت النار، اليوم الأحد، على احتجاجات ضد الحكم العسكري مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة عدة آخرين في اليوم الثاني من حملة قمع المظاهرات في أنحاء البلاد.









تعيش ميانمار حالة من الفوضى منذ استيلاء الجيش على السلطة، وتم احتجاز زعيمة الحكومة المنتخبة أونغ سان سو كي وكثير من قيادات حزبها في الأول من فبراير، بدعوى حدوث تزوير في انتخابات نوفمبر التي فاز فيها حزبها بأغلبية ساحقة. وأدى الانقلاب، الذي أوقف خطوات ميانمار المبدئية نحو الديمقراطية بعد ما يقرب من 50 عامًا من الحكم العسكري، إلى دفع مئات الآلاف إلى الشوارع وإدانة الدول الغربية.





فتحت الشرطة النار في أجزاء مختلفة من مدينة يانغون الرئيسية بعد فشل القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع في تفريق الحشود. وقال طبيب بالمستشفى طلب عدم الكشف عن هويته إنه نُقل رجلا مصابا في صدره برصاصة إلى المستشفى وتوفي هناك. وقال السياسي كياو مين هتيكي لرويترز من البلدة إن الشرطة فتحت النار أيضا في بلدة داوي الجنوبية مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين. أفاد منفذ داوي ووتش الإعلامي بمقتل ثلاثة أشخاص هناك.





ولم ترد الشرطة والمتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم على مكالمات هاتفية للتعليق. وأفاد سكان ووسائل إعلام بأن الشرطة شنت حملة قمع على احتجاج ضخم في مدينة ماندالاي الثانية وبلدة لاشيو الشمالية الشرقية وبلدة باجو بوسط البلاد. وقال زعيم المجلس العسكري الجنرال مين أونج هلاينج الأسبوع الماضي إن السلطات تستخدم الحد الأدنى من القوة للتعامل مع الاحتجاجات. ومع ذلك، لقي خمسة متظاهرين على الأقل مصرعهم في الاضطرابات. وقال الجيش إن شرطيا قتل.



