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بالرقم القومي فقط.. الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 لشهر مارس عبر رابط موقع وزارة القوي العاملة manpower.gov.eg

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:14 ص
العمالة الغير منتظمة 2021
العمالة الغير منتظمة 2021
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بالرقم القومي فقط.. الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 لشهر مارس عبر رابط موقع وزارة القوي العاملة manpower.gov.eg

بالرقم القومي استعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة للكشف عن مستحقات أكثر من 2 مليون مستفاد من ذلك الدعم يترقبون صرف مستحقاتهم الخاصة لشهر اذار التي ستصرف فى أعقاب اسبوع من الان بموجب الاجتماع الصادر عن وزيرة التخطيط ووزير القوي العاملة الذي حددو ميعاد صرفها الرسمي المقرر على أن يكون فى السابق من مارس المقبل.

استعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة
أعداد كبيرة من مستفيدي المنحة الغير منتظمة يترقبون صرف الدفعة السادسة التي كان من المقرر على أن تصرف فى فبراير، الان ان صدر قرار تأجيل صرفها لتبدأ مكاتب البريد المصرية وماكينات الصراف الي اي تي ام من أعمال صرفها على مستوى الجمهورية فى نهاية الاسبوع الاول من شهر آذار مارس ميلادياً، وبذلك الصرف ستنتهي وزارة القوى العاملة من أعمال صرف  رابح مراحل المنحة الغير منتظمة على أن لم يتم خروج  حتى الان بأي تصريح حول تجديد صرف مستحقات تلك المنحة فى مرحلة ثالثة، عليه نستعرض نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقر التالية خطوات وطرق الاستعلام عن قيمة تلك المستحقات اون لاين.

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة
الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة يكون من خلال موقع وزارة القوى العاملة الذي تولى مهمة نشر اسماء المقبولين فى الدفعة السادسة من منحة الـ 500 جنيه على النحو التالي:-

- الدخول على موقع القوى العاملة (اضغط هنا).
- اختيار ايقونة استعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة.
- إدخال الرقم القومي.
- تسجيل رقم الطلب ورقم الهاتف ورموز التحقيق واسم المحافظة.
- النقر على ايقونة استعلام.

بالرقم القومي فقط.. الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 لشهر مارس عبر رابط موقع وزارة القوي العاملة manpower.gov.eg

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