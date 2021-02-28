Advertisements

البابا يزور كنائس الموصل التي دنسها تنظيم داعش

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:21 ص
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
في الموصل المجاورة لمدينة نينوى التوراتية، تشغل أربع كنائس تمثل طوائف مختلفة ساحة صغيرة محاطة بمنازل منخفضة الارتفاع، في دليل على الدور الذي لعبه المجتمع المسيحي المزدهر في العراق. واليوم، تضررت الكنائس الأربع أو دمرت بعد أن احتل مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية المدينة من 2014-2017، ودنسوا العديد من المباني واستخدموها لإدارة تنظيمهم، بما في ذلك سجن ومحكمة.

أما الضربات الجوية في الوقت الذي حاولت فيه القوات العراقية طرد الجماعة المتطرفة في قتال عنيف فقد فعلت الباقي. تلك الجدران التي لا تزال قائمة مشوهة بثقوب الرصاص والشظايا.

وقال رئيس أساقفة مدينة الموصل نجيب ميخائيل، عن "ساحة الكنيسة" وهو الاسم الذي أطلق على الموقع الذي سيزوره البابا فرانسيس في 7 مارس خلال رحلته التاريخية إلى العراق: "كانت تشبه إلى حد ما القدس في سهل نينوى". وتذكر ميخائيل باعتزاز كيف كان المسيحيون العراقيون من مختلف الطوائف، قبل الغزو الأمريكي عام 2003، يحضرون قداس بعضهم البعض في الأعياد الدينية.

لقد مضت تلك الأيام. تقدم اليوم إحدى الكنائس الباقية في الموصل خدمة أسبوعية يوم الأحد للسكان المسيحيين والذين تقلصوا إلى بضع عشرات من العائلات من حوالي 50000 شخص. وكان عدد المسيحيين في العراق، الذين تحملهم الرئيس السابق صدام حسين ولكن اضطهدهم تنظيم القاعدة ثم تنظيم داعش، حوالي 300 ألف مسيحي، أي خمس العدد الإجمالي قبل عام 2003.

يعود البعض بعد هزيمة تنظيم داعش، لكن آخرين لا يزالون يرون احتمالا ضئيلا للبقاء في العراق ويتطلعون إلى الاستقرار في الخارج.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تنظيم داعش الموصل العراق البابا

أخبار تهمك

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

قبل مواجهة الأهلي.. اللاعب الوحيد الذي خطف أنظار ميدو في طلائع الجيش

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 15 ساعة

محمد إبراهيم يرد على عودته للزمالك

منذ 38 دقيقة

المصائب تنهال على برشلونة بعد تخطي عقبة إشبيلية

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

منذ ساعتين و 6 دقيقة

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. هجوم على السعودية بطائرة دون طيار مفخخة

منذ حوالي 9 ساعات

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ حوالي 16 ساعة

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

ميسي يتراجع عن فكرة الرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

مدرب الزمالك السابق: لن أعود مجددا للعمل في الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يُقرر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

أكثر ما يقلق ريال مدريد بشأن صفقة "هالاند"

منذ ساعتين و 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

مسيحيو العراق يحتفلون بعيد الميلاد بعد عام من القضاء على "داعش"

"حرق الكنائس وتدمير المساجد".. جرائم أبو بكر البغدادي بالعراق

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 ص

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

06:29 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

12:54 م

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

07:10 م

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

08:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»