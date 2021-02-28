أوكلاند النيوزيلندية تبدأ الإغلاق الثاني بسبب كوفيد 19 هذا الشهر

بعد عام بالضبط من تسجيل نيوزيلندا أول حالة إصابة بفيروس كورونا، استيقظت مدينة أوكلاند، أكبر مدنها، اليوم الأحد، على إغلاق ثان هذا الشهر، في الوقت الذي تحاول فيه السلطات كبح جماح مجموعة من النوع الأكثر عدوى في المملكة المتحدة.









وأعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، في وقت متأخر من مساء السبت، عن حالة شخص أصيب بالعدوى لمدة أسبوع ولكن ليس في عزلة. وقالت أرديرن في مؤتمر صحفي متلفز على الرغم من عدم تسجيل حالات جديدة اليوم الأحد "من المرجح أن تكون هناك حالات إضافية في المجتمع."





تأتي هذه الخطوة في أعقاب طلب البقاء في المنزل لمدة ثلاثة أيام في منتصف فبراير بعد ظهور البديل البريطاني للفيروس المسبب لـ COVID-19 في نيوزيلندا، حوالي 14 حالة مرتبطة بالعنقود. وقالت أرديرن: "على الرغم من بذلنا قصارى جهدنا حتى الآن، إلا أن القضايا الأخيرة سارت على ما يرام بينما لم يكن ينبغي أن تفعل ذلك"، ووعدت باتخاذ إجراءات للشرطة بشأن انتهاك قواعد العزل الذاتي.





وحثت زعيمة المعارضة جوديث كولينز على تشديد العقوبات على من لا يتبعون النصائح بشأن العزلة. وقالت كولينز في بيان: "لا يريد أحد أن يكون في وضع الإغلاق والخروج".





يسمح الإغلاق الجديد، وهو جزء من قيود المستوى 3، للأشخاص بمغادرة المنزل فقط للتسوق والعمل الضروري، بينما ستبقى الأماكن العامة مغلقة. سيتم تشديد القيود في أماكن أخرى في نيوزيلندا إلى المستوى 2، مما يضع قيودًا على التجمعات العامة. وقد عطلت الإجراءات العديد من الأحداث الرئيسية المقرر عقدها في أوكلاند الأسبوع المقبل.





تم تأجيل سباق اليخوت في كأس أمريكا اليوم الأحد وتم نقل مباراة الكريكيت الدولية Twenty20 إلى ويلينغتون، والتي ستلعب خلف أبواب مغلقة يوم الجمعة. كما تم إلغاء مهرجان الفوانيس الشهير المقرر أن يبدأ في نهاية الأسبوع المقبل.





أعرب مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم عن استيائهم من إغلاق مدينة كبيرة بسبب حالة واحدة، حيث كتب أحد مستخدمي تويتر، "إنهم مجانين". ومع ذلك، فإن الإجراءات السريعة التي اتخذتها نيوزيلندا خلال العام الماضي، جنبًا إلى جنب مع تعقب الاتصال وإغلاق الحدود، كان لها الفضل في نجاحها في كبح جماح الوباء.



