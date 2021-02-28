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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية
الأحد 28/فبراير/2021 - 10:21 ص
نيفين سمير
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استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، و لازال السوق المصرى فى ترقب لظهور محفزات جديدة تدعم مواصلة ارتفاع.
مؤشرات البورصة المصرية
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية"إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 11628 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2376 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 14275 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 4469 نقطة.
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 2375 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 3416 نقطة.
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