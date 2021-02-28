ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية









استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، و لازال السوق المصرى فى ترقب لظهور محفزات جديدة تدعم مواصلة ارتفاع.





مؤشرات البورصة المصرية





ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية"إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 11628 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2376 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 14275 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 4469 نقطة.