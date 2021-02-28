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تايلاند تبدأ حملة التطعيم ضد كوفيد -19

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:28 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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بدأت تايلاند حملتها للتلقيح ضد مرض كوفيد -19، اليوم الأحد، وكان وزراء الحكومة ومسؤولو الصحة والمهنيون الطبيون من بين الأوائل في قائمة الانتظار لتلقي التطعيمات.

تم إعطاء الجرعات الأولى من اللقاح، التي طورتها شركة Sinovac Biotech الصينية، إلى نائب رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول، وهو أيضًا وزير الصحة، من بين آخرين في معهد الأمراض المعدية في ضواحي بانكوك. وقال أنوتين للصحفيين بعد ذلك: "آمل أن يؤدي التطعيم إلى جعل الناس في مأمن من انتشار COVID-19 وأن يسمح لتايلاند بالعودة إلى الحياة الطبيعية في أقرب وقت ممكن".

حضر رئيس الوزراء برايوت تشان أوشا، 66 عامًا، الحدث، على الرغم من أن عمره يقع خارج النطاق من 18 إلى 59 عامًا لتلقي لقاح CoronaVac من SinoVac، لذلك لم يحصل عليه.

تلقت تايلاند أول 200000 جرعة من لقاح Sinovac من الصين و117،00 جرعة مستوردة من لقاح AstraZeneca هذا الأسبوع. وقالت وزارة الصحة إنه تم توزيع CoronaVac على 13 مقاطعة عالية الخطورة، والتي ستبدأ في حقن المهنيين الصحيين والمتطوعين في الخطوط الأمامية يوم الأحد.

وقالت الشركة في بيان إن لقاح AstraZeneca سيكون جاهزًا للاستخدام بحلول الأسبوع الثاني من مارس، بعد اجتياز اختبارات مراقبة الجودة. ومن المتوقع أن تتلقى تايلاند 1.8 مليون جرعة إضافية من CoronaVac في مارس وأبريل.

من المقرر أن تبدأ حملة جماعية لإعطاء 10 ملايين جرعة شهريًا في يونيو، مع 61 مليون جرعة من لقاحات AstraZeneca أنتجتها شركة Siam Bioscience المحلية. مع وجود ما يزيد قليلًا عن 25000 إصابة، نجت تايلاند من نوع التداعيات التي عانت منها بعض البلدان الأخرى منذ بدء الوباء العام الماضي.

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