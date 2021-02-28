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ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأحد

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:06 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الأحد 28 فبراير.

وتلعب اليوم خمسة مباريات جديدة ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق مانشستر سيتي حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 62 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:
1- مانشستر سيتي 62 نقطة
2- مانشستر يونايتد 49 نقطة
3 – ليستر سيتي 49 نقطة
4- وست هام 45 نقطة
5- تشيلسي 43 نقطة
6- ليفربول 40 نقطة
7 – إيفرتون 40 نقطة
8 – أستون فيلا 39 نقطة
9 – توتنهام 36 نقطة
10- ليدز يونايتد 35 نقطة
11- أرسنال 34 نقطة
12- وولفرهامبتون 34 نقطة
13- كريستال بالاس 32 نقطة
14- ساوثهامبتون 30 نقطة
15 – بيرنلي 28 نقطة
16 – برايتون أند هوف ألبيون 26 نقطة
17- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة
18 – فولهام 22 نقطة
19 – وست بروميتش 17 نقطة
20- شيفيلد يونايتد 11 نقطة

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