ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأحد

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الأحد 28 فبراير.





وتلعب اليوم مباراتين ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز أبرزهما مباراة الأهلي وطلائع الجيش.





ويحتل فريق الزمالك في الوقت الحالي صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة.





وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز:





1- الزمالك 29 نقطة

2- مصر للمقاصة 23 نقطة

3- المصري 22 نقطة

4- الأهلي 21 نقطة

5- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة

6- الجونة 20 نقطة

7- بيراميدز 19 نقطة

8- إنبي 19 نقطة

9- سموحة 18 نقطة

10- الاتحاد السكندري 18 نقطة

11- أسوان 17 نقطة

12- غزل المحلة 17 نقطة

13- المقاولون العرب 14 نقطة

14- طلائع الجيش 12 نقطة

15- البنك الأهلي 10 نقاط

16- الإنتاج الحربي 10 نقاط

17-الإسماعيلي 9 نقاط

18- وادي دجلة 7 نقاط



