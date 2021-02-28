Advertisements

بتكلفة 9 ملايين جنيه.. "الأبنية التعليمية" بالبحر الأحمر تنتهي من إنشاء مدرسة حسن كامل بالشلاتين (صور)

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:33 ص
بوابة الفجر
محمد طه
Advertisements
أنتهت الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالبحر الأحمر، برئاسة المهندس على الحرانى مدير المنطقة، من الإنشاءات والتشطيبات من أحد الصروح العلمية، بمدينة الشلاتين جنوب البحر الأحمر.


ومن جانبه كلف المهندس على الحرانى مدير عام منطقة الأبنية التعليمية بالبحر الأحمر، لجنة من المنطقة ترأسها المهندس مصطفى كريم نائب مدير المنطقة، وذلك لإستلام المدرسة لكى تدخل العملية التعليمية، لتكون صرح علمى جديد يخدم أهالى المنطقة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء يسرى عبدالله رئيس هيئة الأبنية التعليمية، وتعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بضرورة التوسع في إنشاء المدارس فى جميع مدن المحافظة.

وأضاف "الحرانى" فى تصريحات صحفية، أن المدرسة تتكون من أرضي وعدد 2 دور متكرر، بإجمالي 11 فصل تعليم أساسى، مشيرًا أن التكلفة الإجمالية للمدرسة بلغت 9 مليون جنيهًا.

وتابع:- أن المدرسة رغم إنشائها في أقصى جنوب المحافظة، ولكن تم إنشائها وتشطيبها على أعلى مستوى، وبالنظم الحديثة، مقدمًا الشكر والتقدير للواء يسرى عبدالله رئيس هيئة الأبنية التعليمية، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، على دعمهم المستمر للعملية التعليمية بالبحر الأحمر.
بتكلفة 9 ملايين جنيه.. "الأبنية التعليمية" بالبحر الأحمر تنتهي من إنشاء مدرسة حسن كامل بالشلاتين (صور)
بتكلفة 9 ملايين جنيه.. "الأبنية التعليمية" بالبحر الأحمر تنتهي من إنشاء مدرسة حسن كامل بالشلاتين (صور)
بتكلفة 9 ملايين جنيه.. "الأبنية التعليمية" بالبحر الأحمر تنتهي من إنشاء مدرسة حسن كامل بالشلاتين (صور)
بتكلفة 9 ملايين جنيه.. "الأبنية التعليمية" بالبحر الأحمر تنتهي من إنشاء مدرسة حسن كامل بالشلاتين (صور)
بتكلفة 9 ملايين جنيه.. "الأبنية التعليمية" بالبحر الأحمر تنتهي من إنشاء مدرسة حسن كامل بالشلاتين (صور)
بتكلفة 9 ملايين جنيه.. "الأبنية التعليمية" بالبحر الأحمر تنتهي من إنشاء مدرسة حسن كامل بالشلاتين (صور)
بتكلفة 9 ملايين جنيه.. "الأبنية التعليمية" بالبحر الأحمر تنتهي من إنشاء مدرسة حسن كامل بالشلاتين (صور)
بتكلفة 9 ملايين جنيه.. "الأبنية التعليمية" بالبحر الأحمر تنتهي من إنشاء مدرسة حسن كامل بالشلاتين (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مدرسة الأبنية التعليمية أبنية تعليمية

أخبار تهمك

قبل مواجهة الأهلي.. اللاعب الوحيد الذي خطف أنظار ميدو في طلائع الجيش

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. هجوم على السعودية بطائرة دون طيار مفخخة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يُقرر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

ميسي يتراجع عن فكرة الرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

مدرب الزمالك السابق: لن أعود مجددا للعمل في الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 22 ساعة

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

بيراميدز يطيح بنجم الفريق

منذ ساعتين و 16 دقيقة

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

منذ ساعتين و 45 دقيقة

محمد إبراهيم يرد على عودته للزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

المصائب تنهال على برشلونة بعد تخطي عقبة إشبيلية

منذ حوالي 12 ساعة

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 ص

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

06:29 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

12:54 م

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

07:10 م

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

08:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»