بتكلفة 9 ملايين جنيه.. "الأبنية التعليمية" بالبحر الأحمر تنتهي من إنشاء مدرسة حسن كامل بالشلاتين (صور)

أنتهت الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالبحر الأحمر، برئاسة المهندس على الحرانى مدير المنطقة، من الإنشاءات والتشطيبات من أحد الصروح العلمية، بمدينة الشلاتين جنوب البحر الأحمر.





ومن جانبه كلف المهندس على الحرانى مدير عام منطقة الأبنية التعليمية بالبحر الأحمر، لجنة من المنطقة ترأسها المهندس مصطفى كريم نائب مدير المنطقة، وذلك لإستلام المدرسة لكى تدخل العملية التعليمية، لتكون صرح علمى جديد يخدم أهالى المنطقة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء يسرى عبدالله رئيس هيئة الأبنية التعليمية، وتعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بضرورة التوسع في إنشاء المدارس فى جميع مدن المحافظة.



وأضاف "الحرانى" فى تصريحات صحفية، أن المدرسة تتكون من أرضي وعدد 2 دور متكرر، بإجمالي 11 فصل تعليم أساسى، مشيرًا أن التكلفة الإجمالية للمدرسة بلغت 9 مليون جنيهًا.



وتابع:- أن المدرسة رغم إنشائها في أقصى جنوب المحافظة، ولكن تم إنشائها وتشطيبها على أعلى مستوى، وبالنظم الحديثة، مقدمًا الشكر والتقدير للواء يسرى عبدالله رئيس هيئة الأبنية التعليمية، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، على دعمهم المستمر للعملية التعليمية بالبحر الأحمر.