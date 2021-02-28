مشاكل في الأعصاب والفقرات.. تعرف على أخطار الأعمال المكتبية (فيديو)

قال الدكتور شريف سلامة، أخصائي التغذية والعلاج الطبيعي، إن الأعمال المكتبية ينتج عنها مشاكل في الأعصاب والفقرات والعظام بصفة عامة، وذلك بسبب الجلوس في وضع خاطىء، أو لفترات طويلة.





وأشار "سلامة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الجلوس لفترات طويلة يسبب ضغطا على الفقرات، ناصحا من يضطرون للجلوس لفترات طويلة أن يغيرون وضعهم كل نصف ساعة حتى لا تتأثر الفقرات والغضاريف.



