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الطالع الفلكي الأحد 28/2/2021..عَلى بَيِّنَة!

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:37 ص
بوابة الفجر
أحمد يسرى
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*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى العذراء ، ويدخل الميزان فى التاسعة و17 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.
**فلكياً/هندياً: القمر فى الأسد ، ويدخل العذراء فى الحادية عشرة و36 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.
 
**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 19 فبراير - 20 مارس.
**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من  12 فبراير - 14 مارس.
**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد بلع من 23 فبراير - 7 مارس.

اليوم 21 أمشير قبطى ، 28 شُبَاط رُومى ، 16 رَجَبْ ، ميمُون للغاية.

 قال الحكيم المصرى: - زَىّ مَحضْرِتَكْ عملت مُعَايْنَة واتفرّجْت عَليّا ، أنا كمان أعمل مُعاينة واتفرّج عليك.( ليلى طاهر من فيلم ثلاث قصص-1968)

*القمر فى العذراء "غربيّاً"
مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست  بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

*الأنشطة المُعَضَّدَة فلكيّاً خلال الشهر القمرى العربى

الرّبع الأوّل للقمرالوليد يعنى تواصل لطيف الأسلوب دون فلسفة أومفاهيم مُعقّدة فالبساطة فى التفاهم أقصرالطرق للقلوب وعليها يقوم بناؤك لتحل أعقد المشاكل.

الرّبع الثانى والثالث يكون ضوء القمر قد أخذ فى الزيادة لتكشف التفاصيل الخفيّة وترى شروط التعاقد على نُور وبَيّنَة دون قذفك للآخرين بأنهم تعمّدو إستغفالك أو التعمية على عيوب ونواقص ، وهى طبيعيّة وواردة فكلنا عيوب ونواقص لأننا بشر.

الرّبع الأخير لتقفيل الإتفاقات والإنغماس فى حالة التعبّد والتنسّك والتأمّل الرّوحيّة الشهرية ولا حاجة لمزيد من النبش فى أمور تَمّ الإتفاق عليها.


*إلى الطّوالع اليوميّة..

برج الحمل: كل المشاريع العملاقة كانت بداياتها متواضعة، تذكر ذلك إن كنت تستخف مقدار ما أنجزته من تقدم، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.

برج الثور: تعامل بلطف مع شخص شديد الحساسية أو على الأقل هو كذلك فى هذا التوقيت بسبب ظروف يمرّ بها، الإحساس نعمة أنت لا تفتقر لها.

برج الجوزاء: لقاء عاطفى وارد إن كنت عازباًعليك أن تكون واضحاً فيه بشأن حالتك المالية  ومركزك الإجتماعى ، فإما قبولك بحالتك أو اللعنة للأبد.

برج السّرطان: الصّديق وقت الضّيق ، قد تقوم بمساعدة أحدهم مالياً فى السرّ ، لحفظ ماء الوجه فأبق عليه طىّ الكتمان.

برج الأسد: إن كنت مُحتفظاً ببعض العاطفة فحاول التنازل عن جزء من كبريائك لتُبحر بمركب الحُبّ،لعقد الصّلح لابدّ من نقطة وَسَط لكلا الطرفيْن.

برج العذراء: طاقة مُرتفعة عليك توظيفها فى عملك لحصد القرش الحلال ، فى أداء واجباتك الزوجيّة إن كنت متزوجاً، أو رفع الأثقال الحديديّة إن كنت عازباً.

برج الميزان: واجه المُخطئ بخطئه لكن بعد وضع عباراتك فى ورقة سُوليفان لطيفة إن كنت لا تزال ترغب فى الإحتفاظ بوظيفتك أو بحبّ زوجتك لك.

برج العقرب: عينك كالصّقر فى إلتقاط العيوب والشوائب فى العمل، إن شعرت بخلل بمُستند ولاتعرفه فلاتوقّع عليه ، صدّق إحساسك وخذ وقتك الكافى.

برج القوس: شعور بالكبرياء والشفقة على ذاتك قد يدفعك للتخلى عن علاقة عاطفية أوصفقة تجاريّة، حاول حَلّ المشكلة أو إنتظر حتى تتحسّن الظروف.

برج الجدى: لا مجال للفهلوة ولا توجد طرق مختصرة فى طريق العمل الجادّ، إحرص على أن تسلك الطريق المُتعبة لكنها الآمنة، إمشى عِدِلْ يحتارعدوّك فيك.

برج الدّلو: هدف كنت تسعى وراءه منذ زمن قد تفاجأ به يقع فى حجرك دون أى مشقة، رحلة قصيرة واردة خاصة بالعمل فاحرص على الرفيق قبل الطريق.

برج الحوت:  الكلمة الحلوة لن تُكلفك الكثير، ، لكنّها كافية لفتح أكثر القلوب عناداً وتحويل الخصوم لأصدقاء بمشيئة الله تَعَالى.

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