Advertisements

بعد سقوط السيستم.. 6 إجراءات من "التعليم" لإرضاء طلاب أولى ثانوي

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:40 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
Advertisements


اتخذت وزارة التربية والتعليم عدد من الإجراءات من أجل ترضية طلاب الصف الأول الثانوي الذين تعرضوا لسقوط السيستم خلال اختباراتهم أمس السبت، وذلك لطمأنة الطلاب.

وشهد امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوي سقوط للسيستم ولم يتمكن بعض طلاب الصف الأولى الثانوي، امن الدخول على منصة الامتحان بسبب ضعف الإنترنت. 

وهناك عددًا كبيرًا من الطلاب في مختلف المحافظات لم يستطيعوا الدخول على منصة الامتحان على جهاز التابلت بسبب سقوط السيستم، حيث توجد لجان في بعض المحافظات لم تدخل على الامتحان من الأساس لسقوطه.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم من أجل ترضية طلاب الصف الأول الثانوي:

- أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كل من حضر من طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الامتحان فى الأحياء واللغة العربية وقابلته مشكلة فى السيستم ناجحا.

 

- بالنسبة للطلاب الذين تعذر عليهم أداء الامتحان من طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم، لأية أسباب قانونية أو مرضية أو التعرض لمشكلة داخل اللجنة تعيق الامتحان وتم إثبات ذلك في محاضر رسمية داخل اللجنة، سيتم إعادة الامتحان لهم فيما بعد داخل مدارسهم لاحقًا.

- إجراء الامتحانات الالكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي بتعديل طفيف في المواعيد يضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات، وعليه فإن الطلاب في المحافظات المبينة سوف يستكملون الامتحانات وفقا للجداول المرفقة.

- ولعدم تكرار الأزمة قررت وزارة التربية والتعليم تقسيم المحافظات على مجموعتين بحيث تبدأ الأولى في الساعة 9 والمجموعة الثانية في الساعة 10، وذلك لعدم الضغط على الشبكة.

- تم التنسيق مع وزارة الاتصالات وذلك حل مشاكل تقنية أظهرتها التجربة وتم حلها جميعا، لضمان عدم تكرار الأزمة مرة آخرى.

- غرفة العمليات بالوزارة تواصلت مع وزارة الاتصالات من أجل الوصول إلى النقاط التي حدث بسببها اختناقات اليوم خلال الامتحانات وتم العمل عليها وحلها، لذا قامت الوزارة بتقسيم المحافظات، وذلك على أن تبدأ نصف المحافظات امتحانها الساعة التاسعة صباحا والنصف الآخر يبدأ في تمام الساعة العاشرة، لتقليل الحمل على الشبكة، منوها بأن هناك البعض يحاول ربط ما حدث باليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة.



وتقرر سابقًا أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التى تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقيا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشكلة السيستم امتحان العربى الثانويه

أخبار تهمك

محمد إبراهيم يرد على عودته للزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

المصائب تنهال على برشلونة بعد تخطي عقبة إشبيلية

منذ حوالي 12 ساعة

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 22 ساعة

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

منذ ساعتين و 42 دقيقة

ميسي يتراجع عن فكرة الرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ حوالي 17 ساعة

بيراميدز يطيح بنجم الفريق

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. هجوم على السعودية بطائرة دون طيار مفخخة

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

قبل مواجهة الأهلي.. اللاعب الوحيد الذي خطف أنظار ميدو في طلائع الجيش

منذ حوالي 3 ساعات

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

مدرب الزمالك السابق: لن أعود مجددا للعمل في الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يُقرر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 ص

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

06:29 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

12:54 م

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

07:10 م

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

08:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»