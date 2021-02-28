بعد سقوط السيستم.. 6 إجراءات من "التعليم" لإرضاء طلاب أولى ثانوي





اتخذت وزارة التربية والتعليم عدد من الإجراءات من أجل ترضية طلاب الصف الأول الثانوي الذين تعرضوا لسقوط السيستم خلال اختباراتهم أمس السبت، وذلك لطمأنة الطلاب.



وشهد امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوي سقوط للسيستم ولم يتمكن بعض طلاب الصف الأولى الثانوي، امن الدخول على منصة الامتحان بسبب ضعف الإنترنت.



وهناك عددًا كبيرًا من الطلاب في مختلف المحافظات لم يستطيعوا الدخول على منصة الامتحان على جهاز التابلت بسبب سقوط السيستم، حيث توجد لجان في بعض المحافظات لم تدخل على الامتحان من الأساس لسقوطه.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم من أجل ترضية طلاب الصف الأول الثانوي:



- أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كل من حضر من طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الامتحان فى الأحياء واللغة العربية وقابلته مشكلة فى السيستم ناجحا.







- بالنسبة للطلاب الذين تعذر عليهم أداء الامتحان من طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم، لأية أسباب قانونية أو مرضية أو التعرض لمشكلة داخل اللجنة تعيق الامتحان وتم إثبات ذلك في محاضر رسمية داخل اللجنة، سيتم إعادة الامتحان لهم فيما بعد داخل مدارسهم لاحقًا.



- إجراء الامتحانات الالكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي بتعديل طفيف في المواعيد يضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات، وعليه فإن الطلاب في المحافظات المبينة سوف يستكملون الامتحانات وفقا للجداول المرفقة.



- ولعدم تكرار الأزمة قررت وزارة التربية والتعليم تقسيم المحافظات على مجموعتين بحيث تبدأ الأولى في الساعة 9 والمجموعة الثانية في الساعة 10، وذلك لعدم الضغط على الشبكة.



- تم التنسيق مع وزارة الاتصالات وذلك حل مشاكل تقنية أظهرتها التجربة وتم حلها جميعا، لضمان عدم تكرار الأزمة مرة آخرى.



- غرفة العمليات بالوزارة تواصلت مع وزارة الاتصالات من أجل الوصول إلى النقاط التي حدث بسببها اختناقات اليوم خلال الامتحانات وتم العمل عليها وحلها، لذا قامت الوزارة بتقسيم المحافظات، وذلك على أن تبدأ نصف المحافظات امتحانها الساعة التاسعة صباحا والنصف الآخر يبدأ في تمام الساعة العاشرة، لتقليل الحمل على الشبكة، منوها بأن هناك البعض يحاول ربط ما حدث باليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة.







وتقرر سابقًا أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التى تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقيا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة.