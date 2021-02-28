"إعلام القاهرة" تعقد شراكات مع مؤسسات إعلامية كبرى استعدادًا لمؤتمرها الدولي عن الإعلام التقليدي والرقمي



د. الخشت: الإعلام الرقمي والتقليدي مساران يتكاملان لأداء دورهما في تغيير وعي الشعوب



د. الخشت: لابد من إحداث طفرة في الإعلام الرقمي ولا غنى عن الصحافة الورقية



د. الخشت: الصحافة الورقية هي الأصل وتستطيع استعادة عصرها الذهبي والسيطرة على الفضاء الاليكتروني



أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، توقيع كلية الإعلام عدة اتفاقات شراكة إعلامية مع عدد من المؤسسات الإعلامية في إطار سعي الكلية كمؤسسة أكاديمية لتحقيق مزيد من التفاعل والتكامل بينها وبين المؤسسات الإعلامية المهنية واتساقا مع الخطة الاسترايجية للجامعة لتوسيع دور الجامعة خارج أسوارها وأهداف الكلية لتخريج إعلاميين مؤهلين ومدربين قادرين على المنافسة بقوة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.



ومؤخرًا وقعت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام، اتفاقية شراكة مع مؤسستي "الأهرام" و"أخبار اليوم"، ليكونا شركاء إعلاميين للكلية في مؤتمرها العلمي الدولي السادس والعشرين تحت عنوان: "الإعلام التقليدي والإعلام الرقمي: مسارات التكامل والمنافسة" والذي يعقد يومي 24 و25 مارس المقبل.



وقال رئيس جامعة القاهرة، إن الإعلام الرقمي والتقليدي مساران يكمل بعضهما بعضًا، وأضاف أن عصر التخصص الدقيق انتهى وحل بديلا عنه التخصصات البينية، حيث يقوم الإعلامي بدراسة تخصصات أخرى إلى جانب تخصصه، مشيرًا إلى أن الإعلام سواء التقليدي أو الرقمي يجب أن يلعب دورًا إيجابيًا في الواقع الإفتراضي الذي نعيش فيه وأن لا يقتصر دوره فقط على نقل الحدث بل يكون قادرًا على تغيير وعي الشعوب.



من جانبها، قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام، إن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار التفاعل والتعاون مع المؤسسات الصحفية والإعلامية الكبرى في أنشطة البحوث والتطوير للعمل الإعلامي وضمن استعدادات الكلية لعقد مؤتمرها الدولي؛ بما يدعم علاقات التواصل والتفاعل بين الطرفين.



وأضافت عميدة كلية الإعلام، أن الاتفاقيات تتضمن العديد من الجوانب، منها قيام الشريك الإعلامي بالتغطية الإعلامية قبل وأثناء تنظيم فعاليات المؤتمر، بما يتضمن عقد لقاءات ومقابلات ومداخلات ذات صلة بموضوع المؤتمر ومحاوره،

واستضافة الشخصيات البارزة للحديث عن فعاليات المؤتمر، أو عن مبادرة الكلية لميثاق شرف إعلامي رقمي؛ التي سيعلن عنها في ختام المؤتمر.