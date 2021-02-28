تعرف على أماكن الفرق الطبية الثابتة والمتنقلة لتطعيمات ضد شلل الاطفال بالبحر الأحمر (صور)

تقدم بوابة الفجر الإخبارية بالبحر الأحمر لكم، أماكن الفرق الطبية الثابتة والمتنقلة المنوطة بتطعيمات ضد شلل الاطفال، التى انطلقت صباح اليوم، طبقًا ما أعلنته مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، برئاسة الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.



كان أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، جاهزية مديرية صحة بالمحافظة، للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، اعتبارا من صباح اليوم الأحد، وحتى 3 مارس المقبل، بـ240 فرقة ثابتة ومتحركة، بجميع مدن المحافظة، مؤكدا على تدريب الفرق الثابتة والمتحركة وتعليق اللافتات بالميادين والشوارع وعمل الدعاية الإعلامية للحملة بجميع مدن محافظة البحر الأحمر.



وقال "مرعي" إن الحملة تستهدف تطعيم 69263 طفلا بمحافظة البحر الأحمر، بما في ذلك الأطفال الأجانب المقيمين في مصر، بغض النظر عن جنسياتهم، مشيرا إلى تخصيص "240 "فرقة ثابتة ومتحركة، بالإضافة للعاملين بالقطاع الصحى بالمديرية، والإدارات الصحية التابعة بنطاق المحافظة لتنفيذ الحملة القومية، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.



وأضاف وكيل وزارة الصحة أن التطعيم آمن ومجاني لرفع مناعة الأطفال، في إطار الخطة القومية للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، َفي إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، والخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.