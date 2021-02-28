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"نفسيًا بموت".. مراد فكري يشكو من تجاهل الوسط الفني له

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:48 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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عبر الفنان مراد فكري عن حزنه الشديد بسبب تجاهل صناع الأعمال الفنية له، مُوضحًا أنه يسعى دائمًا، وأنه لا يدري إذا كان تجاهلهم الدائم له عن عمد أو بناءً على طلب أحد الأشخاص،وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك".

كتب مراد فكري منشورًا قال فيه:" أنا بس مستغرب من الناس إللى عارفة إني ممثل كويس وليا أعمال ناجحة و معلمة مع الناس جدًا ملتزم جوة شغلي و عضو نقابي و كواليسي هادية ومحبوب بشهادة الجميع".

وتابع مراد فكري قائلاً :"بس الغريبة فى ناس عاملين نفسهم مش شايفني ومش عارفني !! مش فاهم ولا عارف دة بمزاجهم ولا أمر من حد له هدف إني اختفي من الساحة".

وأضاف مراد مكرم:"أنا إللى اعرفه إني بسعى و اتواجد و عمرى ما اتكلمت على حد وحش، ولا ليا فى السياسة !! ولا بحب أعادي حد في الوسط الفني !! أنا عشمي كبير في ربنا و فيكم تبصولنا بصة بعيده عن الشللية و المحسوبيات إللى قربت الدنيا".

واختتم مراد فكري كلامه قائلاً :"أنا بجد نفسيًا بموووووت، وصابر أوى أوي، والأرزاق بتاعة ربنا، بعد إذنكم بلاش كومنتات سخرية أو مدح، أنا عايز حل من ناس مسئولة و ليهم كلمة في الوسط الفنى".

وفي سياق آخر، شارك الفنان مراد مكرم في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ولاد إمبابة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ ممدوح زكي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بكري، فريدة سيف النصر، إيمان السيد، سعد الصغير، عمرو رمزي، مصطفى أبو سريع، هاني حسن الأسمر.

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