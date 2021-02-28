إيطاليا تعلن عن 18916 إصابة جديدة و280 حالة وفاة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة في إيطاليا، إن هناك 280 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا يوم السبت مقابل 253 في اليوم السابق، بينما انخفض العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 18916 من 20499 يوم الجمعة. وقالت الوزارة إنه تم إجراء حوالي 323047 اختبارًا لـ COVID-19 في اليوم الماضي، مقارنة بـ 325404 سابقًا.





وسجلت إيطاليا 97507 حالة وفاة مرتبطة بـ COVID-19 منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى معدل في العالم. وأبلغت البلاد عن 2.91 مليون حالة حتى الآن.





بلغ عدد المرضى في المستشفى المصابين بـ COVID-19، باستثناء أولئك الموجودين في العناية المركزة، 18372 يوم السبت، بزيادة من 18292 في اليوم السابق. وكان هناك 163 حالة دخول جديدة إلى وحدات العناية المركزة، بانخفاض من 188 يوم الجمعة. ارتفع العدد الإجمالي لمرضى العناية المركزة إلى 2216 من 2194 في السابق.





عندما كانت الموجة الثانية من الوباء في إيطاليا تتسارع في النصف الأول من شهر نوفمبر، كان دخول المستشفيات يرتفع بنحو 1000 شخص يوميًا، بينما كان إشغال العناية المركزة يزداد بنحو 100 يوميًا.





وعلي صعيد آخر، بدأت تايلاند حملتها للتلقيح ضد مرض كوفيد -19، اليوم الأحد، وكان وزراء الحكومة ومسؤولو الصحة والمهنيون الطبيون من بين الأوائل في قائمة الانتظار لتلقي التطعيمات.





تم إعطاء الجرعات الأولى من اللقاح، التي طورتها شركة Sinovac Biotech الصينية، إلى نائب رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول، وهو أيضًا وزير الصحة، من بين آخرين في معهد الأمراض المعدية في ضواحي بانكوك. وقال أنوتين للصحفيين بعد ذلك: "آمل أن يؤدي التطعيم إلى جعل الناس في مأمن من انتشار COVID-19 وأن يسمح لتايلاند بالعودة إلى الحياة الطبيعية في أقرب وقت ممكن".





حضر رئيس الوزراء برايوت تشان أوشا، 66 عامًا، الحدث، على الرغم من أن عمره يقع خارج النطاق من 18 إلى 59 عامًا لتلقي لقاح CoronaVac من SinoVac، لذلك لم يحصل عليه.





تلقت تايلاند أول 200000 جرعة من لقاح Sinovac من الصين و117،00 جرعة مستوردة من لقاح AstraZeneca هذا الأسبوع. وقالت وزارة الصحة إنه تم توزيع CoronaVac على 13 مقاطعة عالية الخطورة، والتي ستبدأ في حقن المهنيين الصحيين والمتطوعين في الخطوط الأمامية يوم الأحد.





وقالت الشركة في بيان إن لقاح AstraZeneca سيكون جاهزًا للاستخدام بحلول الأسبوع الثاني من مارس، بعد اجتياز اختبارات مراقبة الجودة. ومن المتوقع أن تتلقى تايلاند 1.8 مليون جرعة إضافية من CoronaVac في مارس وأبريل.



