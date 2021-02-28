Advertisements

إيطاليا تعلن عن 18916 إصابة جديدة و280 حالة وفاة بفيروس كورونا

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:52 ص
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
قالت وزارة الصحة في إيطاليا، إن هناك 280 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا يوم السبت مقابل 253 في اليوم السابق، بينما انخفض العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 18916 من 20499 يوم الجمعة. وقالت الوزارة إنه تم إجراء حوالي 323047 اختبارًا لـ COVID-19 في اليوم الماضي، مقارنة بـ 325404 سابقًا.

وسجلت إيطاليا 97507 حالة وفاة مرتبطة بـ COVID-19 منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى معدل في العالم. وأبلغت البلاد عن 2.91 مليون حالة حتى الآن.

بلغ عدد المرضى في المستشفى المصابين بـ COVID-19، باستثناء أولئك الموجودين في العناية المركزة، 18372 يوم السبت، بزيادة من 18292 في اليوم السابق. وكان هناك 163 حالة دخول جديدة إلى وحدات العناية المركزة، بانخفاض من 188 يوم الجمعة. ارتفع العدد الإجمالي لمرضى العناية المركزة إلى 2216 من 2194 في السابق.

عندما كانت الموجة الثانية من الوباء في إيطاليا تتسارع في النصف الأول من شهر نوفمبر، كان دخول المستشفيات يرتفع بنحو 1000 شخص يوميًا، بينما كان إشغال العناية المركزة يزداد بنحو 100 يوميًا.

وعلي صعيد آخر، بدأت تايلاند حملتها للتلقيح ضد مرض كوفيد -19، اليوم الأحد، وكان وزراء الحكومة ومسؤولو الصحة والمهنيون الطبيون من بين الأوائل في قائمة الانتظار لتلقي التطعيمات.

تم إعطاء الجرعات الأولى من اللقاح، التي طورتها شركة Sinovac Biotech الصينية، إلى نائب رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول، وهو أيضًا وزير الصحة، من بين آخرين في معهد الأمراض المعدية في ضواحي بانكوك. وقال أنوتين للصحفيين بعد ذلك: "آمل أن يؤدي التطعيم إلى جعل الناس في مأمن من انتشار COVID-19 وأن يسمح لتايلاند بالعودة إلى الحياة الطبيعية في أقرب وقت ممكن".

حضر رئيس الوزراء برايوت تشان أوشا، 66 عامًا، الحدث، على الرغم من أن عمره يقع خارج النطاق من 18 إلى 59 عامًا لتلقي لقاح CoronaVac من SinoVac، لذلك لم يحصل عليه.

تلقت تايلاند أول 200000 جرعة من لقاح Sinovac من الصين و117،00 جرعة مستوردة من لقاح AstraZeneca هذا الأسبوع. وقالت وزارة الصحة إنه تم توزيع CoronaVac على 13 مقاطعة عالية الخطورة، والتي ستبدأ في حقن المهنيين الصحيين والمتطوعين في الخطوط الأمامية يوم الأحد.

وقالت الشركة في بيان إن لقاح AstraZeneca سيكون جاهزًا للاستخدام بحلول الأسبوع الثاني من مارس، بعد اجتياز اختبارات مراقبة الجودة. ومن المتوقع أن تتلقى تايلاند 1.8 مليون جرعة إضافية من CoronaVac في مارس وأبريل.

من المقرر أن تبدأ حملة جماعية لإعطاء 10 ملايين جرعة شهريًا في يونيو، مع 61 مليون جرعة من لقاحات AstraZeneca أنتجتها شركة Siam Bioscience المحلية. مع وجود ما يزيد قليلًا عن 25000 إصابة، نجت تايلاند من نوع التداعيات التي عانت منها بعض البلدان الأخرى منذ بدء الوباء العام الماضي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا تلقى اللقاح ايطاليا

أخبار تهمك

المصائب تنهال على برشلونة بعد تخطي عقبة إشبيلية

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يطيح بنجم الفريق

منذ ساعتين و 15 دقيقة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 22 ساعة

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 15 ساعة

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. هجوم على السعودية بطائرة دون طيار مفخخة

منذ حوالي 9 ساعات

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

قبل مواجهة الأهلي.. اللاعب الوحيد الذي خطف أنظار ميدو في طلائع الجيش

منذ حوالي 3 ساعات

محمد إبراهيم يرد على عودته للزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. الزمالك يُقرر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

ميسي يتراجع عن فكرة الرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

مدرب الزمالك السابق: لن أعود مجددا للعمل في الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

الصين توافق على طرح لقاح "سينوفاك" للإستخدام الجماهيري

ماليزيا تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا مع وصول الدفعة الأولى من اللقاحات

أكثر من 11 مليون شخص تم تطعيمهم بلقاح مضاد لكوفيد 19 في الهند

فيتنام توضح أولويات المرحلة الأولى من لقاحات COVID-19

أفغانستان تبدأ حملة التطعيم ضد كوفيد -19 وسط تصاعد العنف

"هانكوك": يجب أن تخرج إنجلترا من الوباء بأمان وليس بسرعة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 ص

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

06:29 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

12:54 م

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

07:10 م

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

08:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»