صلاح في الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأحد

يستعرض لكم موقع " الفجر الرياضي " جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الأحد 28 فبراير.





وتلعب اليوم خمسة مباريات جديدة ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويحتل النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدف.





وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:





1- محمد صلاح 17 هدف

2- برونو فرنانديز 15 هدف

3- دومينيك كالفيرت ليوين 13 هدف

4- سون هيونج مين 13 هدف

5- هاري كين 13 هدف

6- باتريك بامفورد 13 هدف

7- جيمي فاردي 12 هدف

8 – إلكاي جوندوجان 11 أهداف

9- أولي واتكينيز 10 أهداف

10- كاليوم ويلسون 10 أهداف



