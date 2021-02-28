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إبراهيموفيتش يقود تشكيل ميلان المتوقع أمام روما

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:02 ص
ابراهيموفيتش
ابراهيموفيتش
أمل الحلفاوي
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يستعد فريق ميلان لملاقاة نظيره فريق روما، اليوم الأحد الموافق 28 فبراير، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي.

ومن المتوقع أن يبدأ فريق ميلان مباراة نظيره روما اليوم بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى.. دوناروما
وفي خط الدفاع.. كالابريا - كايير - توموري - ثيو هيرنف
وفي خط الوسط.. كيسي - تونالي - ساليماكر - هاكان - ريبيتش
وفي الهجوم.. ابراهيموفيتش

وستلعب مباراة فريق ميلان ضد نظيره فريق روما اليوم في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الأولمبيكو.

وستذاع مباراة فريق ميلان ضد نظيره روما اليوم في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 1" وقناة "BEIN SPORTS HD 4" بتعليق حفيظ دراجي.

ويحتل فريق ميلان المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 49 نقطة بينما يتواجد فريق روما في المركز الخامس برصيد 44 نقطة.

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ميلان اخبار الرياضية ابراهيموفيتش

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