Advertisements

موسيماني يراقب عمرو جمال في لقاء طلائع الجيش

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:05 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، لمواجهة طلائع الجيش، ضمن منافسات الدوري العام.

ومن المنتظر أن يضع موسيماني، عمرو جمال مهاجم الفريق العسكري تحت أنظاره خلال المباراة، للوقوف على مستواه الفني، لحسم موقفه من العودة مرة أخرى للتتش.

ويلعب جمال على سبيل الإعارة ضمن صفوف الجيش من النادي الأهلي، وظهر بشكل مميز مع فريقه منذ بداية الموسم الجاري.

وكانت لجنة التخطيط بالنادي، أوصت المدير الفني بمتابعة اللاعب في ظل رغبته المُلحة التعاقد مع مهاجم لتدعيم صفوفه الأمامية.

وشارك عمرو جمال مع الجيش، في 11 مباراة حتى الآن نجح في تسجيل 4 أهداف بالإضافة إلى صناعة 3 أهداف أخرى لزملائه.

ويستضيف الأهلي نظيره الجيش، مساء اليوم الأحد على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

أخبار تهمك

المصائب تنهال على برشلونة بعد تخطي عقبة إشبيلية

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

مدرب الزمالك السابق: لن أعود مجددا للعمل في الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز يطيح بنجم الفريق

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. هجوم على السعودية بطائرة دون طيار مفخخة

منذ حوالي 9 ساعات

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك يُقرر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

محمد إبراهيم يرد على عودته للزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

ميسي يتراجع عن فكرة الرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

قبل مواجهة الأهلي.. اللاعب الوحيد الذي خطف أنظار ميدو في طلائع الجيش

منذ حوالي 3 ساعات

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 ص

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

06:29 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

12:54 م

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

07:10 م

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

08:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»