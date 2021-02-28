موسيماني يراقب عمرو جمال في لقاء طلائع الجيش

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، لمواجهة طلائع الجيش، ضمن منافسات الدوري العام.





ومن المنتظر أن يضع موسيماني، عمرو جمال مهاجم الفريق العسكري تحت أنظاره خلال المباراة، للوقوف على مستواه الفني، لحسم موقفه من العودة مرة أخرى للتتش.





ويلعب جمال على سبيل الإعارة ضمن صفوف الجيش من النادي الأهلي، وظهر بشكل مميز مع فريقه منذ بداية الموسم الجاري.





وكانت لجنة التخطيط بالنادي، أوصت المدير الفني بمتابعة اللاعب في ظل رغبته المُلحة التعاقد مع مهاجم لتدعيم صفوفه الأمامية.





وشارك عمرو جمال مع الجيش، في 11 مباراة حتى الآن نجح في تسجيل 4 أهداف بالإضافة إلى صناعة 3 أهداف أخرى لزملائه.





ويستضيف الأهلي نظيره الجيش، مساء اليوم الأحد على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.



