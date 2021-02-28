Advertisements

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمكتب صحة ثان الزقازيق

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:39 ص
بوابة الفجر
سمر السيد
Advertisements
أطلق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إشارة بدء تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتي تبدأ من اليوم وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 3 3 2021م ولمدة 4 أيام، لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بهدف الحفاظ على مصر خالية من المرض ولرفع المناعة المجتمعية للأطفال، بحضور الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والأستاذ نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق والأستاذ محمد الأباصيري رئيس حي ثان الزقازيق.

وأوضح محافظ الشرقية أن الحملة تستهدف تطعيم عدد (1195490) طفل من خلال عدد (2401) فريق طبي ثابت ومتحرك، مشيرًا إلى أن الحملة سوف تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءًا من منزل إلى منزل من خلال فرق طبية مدربة ومجهزة لتطعيم الأطفال بالمجان، مشددًا على التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء الحملة، حفاظًا علي صحة وسلامة الأطقم الطبية المشاركة والأطفال المستهدفين من الحملة.

وأضاف المحافظ أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ولتحقيق المستهدف منها، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية لمد يد العون وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب للوصول إلى كل مكان داخل محافظة الشرقية.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بأن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تستمر لمدة 4 أيام من خلال فريق عمل طبي مدرب ومجهز مقسم إلى (501) فريق ثابت بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمستشفيات و(1900) فريق متحرك قسمين إلى (614) فريق بالحضر، وعدد (1787) فريق بالريف يقوم بالتطعيم من منزل إلي منزل، مشيرًا إلي أن التطعيم بالمجان وهو عبارة عن نقطتين بالفم لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شلل الاطفال بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

قبل مواجهة الأهلي.. اللاعب الوحيد الذي خطف أنظار ميدو في طلائع الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الزمالك يُقرر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز يطيح بنجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

المصائب تنهال على برشلونة بعد تخطي عقبة إشبيلية

منذ حوالي 13 ساعة

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 16 ساعة

مدرب الزمالك السابق: لن أعود مجددا للعمل في الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. هجوم على السعودية بطائرة دون طيار مفخخة

منذ حوالي 10 ساعة

ميسي يتراجع عن فكرة الرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ يوم

محمد إبراهيم يرد على عودته للزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:29 م

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

08:31 ص

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

12:54 م

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

07:10 م

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

08:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»