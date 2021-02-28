انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمكتب صحة ثان الزقازيق

أطلق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إشارة بدء تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتي تبدأ من اليوم وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 3 3 2021م ولمدة 4 أيام، لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بهدف الحفاظ على مصر خالية من المرض ولرفع المناعة المجتمعية للأطفال، بحضور الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والأستاذ نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق والأستاذ محمد الأباصيري رئيس حي ثان الزقازيق.





وأوضح محافظ الشرقية أن الحملة تستهدف تطعيم عدد (1195490) طفل من خلال عدد (2401) فريق طبي ثابت ومتحرك، مشيرًا إلى أن الحملة سوف تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءًا من منزل إلى منزل من خلال فرق طبية مدربة ومجهزة لتطعيم الأطفال بالمجان، مشددًا على التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء الحملة، حفاظًا علي صحة وسلامة الأطقم الطبية المشاركة والأطفال المستهدفين من الحملة.





وأضاف المحافظ أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ولتحقيق المستهدف منها، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية لمد يد العون وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب للوصول إلى كل مكان داخل محافظة الشرقية.



