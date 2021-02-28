وزير التموين: مد فترة الأوكازيون الشتوي حتى 28 مارس المقبل





أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً وزارياً رقم 37 لسنة 2021 بمد فترة التصفية الأولى لموسم 2021( الاوكازيون الشتوي ) لينتهي يوم الاحد الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢١ بدلاً من يوم ٧ مارس ٢٠٢١.

كما أكد المصيلحي على الجهات الراغبة بالمشاركة في الاوكازيون، ضرورة الحصول على موافقة مديريات التموين الواقع في دائرتها محالهم التجارية، ووجه الدكتور علي المصيلحي كافة الجهات الرقابية بالوزارة والمديريات بضرورة تكثيف الحملات للتأكد من تطبيق أوكازيون حقيقي مع وضع سعر البيع بالشهر السابق للاوكازيون والسعر بعد التخفيض على كل قطعة.

وأكد المصيلحى أن الهدف من مد فترة الاوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية، وكذلك تلبية احتياجات المواطن من السلع بتخفيضات مختلفة فى بعض السلع، يذكر أن عدد المشتركين فى الاوكازيون قد وصل إلى ما يقرب من ٣٠٠٠ محل.

وتناشد الوزارة جموع المستهلكين بالإبلاغ عن اي مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحال التجارية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك ١٩٥٨٨ ، او عن طريق الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ١٦٥٢٨.



