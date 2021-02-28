شركات توصيل الطعام فى مصر أكبر المنتصرين على «كورونا»

74 مليون دولار حجم إيراداتها خلال 2020





130 مليون دولار توقعات أرباحها فى ٢٠٢٤





تمكنت قطاعات اقتصادية من جنى أرباحٍ طائلة من جائحة كورونا، أولها شركات توصيل الطعام، ووفقًا لتقرير إحصائى صادر عن موقع «ساتيستا» فقد بلغ حجم إيرادات طلب الطعام إلكترونيًا فى مصر 74 مليون دولار تقريبًا فى 2020، مع توقعات بوصوله إلى 131 مليون دولار بحلول 2024.





وبإلقاء نظرة على أرباح كبرى الشركات المتنافسة داخل القطاع، فقد استطاعت شركة المنيوز أن تقفز بالإيرادات خلال العام الماضى إلى 300% مقارنة بـ 2019. وأوضح ديفيد باتريس، عضو مجلس إدارة تطبيق المنيوز، أن السبب يرجع إلى زيادة عدد مستخدمى خدمة الطلب عبر الإنترنت إلى 22.7 مليون شخص بسبب الوباء، مؤكدًا أن سوق توصيل الطعام وصل حجمه إلى 2.5 مليار دولار، واستطاعت المنيوز أن تستحوذ منها على نسبة تتخطى 25%. وأكد المدير التنفيذى لشركة طلبات، سفيان المرزوقى، أن عدد مستخدمى التطبيق زادوا خلال 2020 إلى 55 مليون شخص، ووصلت أرباح الشركة إلى 70 مليون جنيه.





وفيما يتعلق بشركة مرسول السعودية التى بدأت عملها فى مصر عام 2019 لتصبح من ضمن أكثر 200 تطبيق نشط على متاجر الهواتف الذكية، فقد أكد يحيى عثمان، مديرها التسويقى، أن التطبيق استطاع تحقيق أرباح تجاوزت 100% مقارنة بالعام الماضى، بقيمة 60 مليون جنيه.





كما حققت شركة أكلنى التى بدأت عملها فى السوق المصرية منذ 2017 إيرادات تجاوزت مليون جنيه خلال عام الوباء، بنسبة نمو زيادة عن 2019 بلغت 50%، وقال السيد قاسم، مؤسس التطبيق، إن شركته تعاقدت مع أكثر من 2000 مطعم، بينما جذبت 200 ألف مستخدم لطلب الطعام إلكترونيًا.





ونظرًا للإقبال الشديد على هذه الخدمة، اتجهت بعض تطبيقات التسويق الإلكترونى لاقتحام مجال توصيل الطعام، أبرزها «جوميا» التى قامت بتدشين جوميا فود فى سبتمبر 2020، بالإضافة إلى شركة دريفو لخدمات الشحن، والتى قامت بإضافة خدمة توصيل الوجبات من المطاعم ومحلات البقالة منذ نحو 5 أشهر. وفى سياق ذلك، قال الدكتور أيمن حمزة، الخبير الاقتصادى، إن أزمة كورونا تسببت فى ارتفاع أرباح شركات توصيل الطعام بعد قرار الحظر خلال النصف الأول من 2020.







