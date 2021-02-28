"مصر للطيران" تسير 58 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي اليوم

أعلنت شركة مصر للطيران، عن تسيير رحلاتها الجوية إلى 58 وجهة، على مدار اليوم الأحد، تنقل على متنها ما يقرب من 4191 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.





وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولي بمعدل رحلة واحدة إلي كل من (بغداد، لاجوس، ندچمينا، كازابلانكا، ابوچا، الدوحة، أبوظبي، باريس، لندن، موسكو، ميلانو، اسطنبول، امستردام، كوبنهاجن، دبي، روما، عمان، الخرطوم، بيروت، الشارقة، اديس ابابا، عنتيبي)، و12رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسي علم، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من4191 راكب.