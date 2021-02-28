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"مصر للطيران" تسير 58 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي اليوم

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:42 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت شركة مصر للطيران، عن تسيير رحلاتها الجوية إلى 58 وجهة، على مدار اليوم الأحد، تنقل على متنها ما يقرب من 4191 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولي بمعدل رحلة واحدة إلي كل من (بغداد، لاجوس، ندچمينا، كازابلانكا، ابوچا، الدوحة، أبوظبي، باريس، لندن، موسكو، ميلانو، اسطنبول، امستردام، كوبنهاجن، دبي، روما، عمان، الخرطوم، بيروت، الشارقة، اديس ابابا، عنتيبي)، و12رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسي علم، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من4191 راكب.
 
وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار،بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

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