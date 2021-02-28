رئيس البرلمان يحيل قانوني الأحوال الشخصية والشهر العقاري للجان المختصة



افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.



وأحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة الأن، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الأحوال الشخصية، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن والأشخاص ذوي الإعاقة.



كما أحال "جبالي" مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، وعُشر أعضاء المجلس بإرجاء العمل بالقانون بشأن تعديل تنظيم الشهر العقاري.



ومن المُقرر، أن تبحث الجلسة العامة أيضًا، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، بالإضافة إلى عرض 7 بيانات عاجلة من النواب موجهة إلى الحكومة.

