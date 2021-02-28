عبد الحميد كمال يكتب: لائحة النواب بين التهديد.. والموضوعية





نسى الشامتون من بعض أعضاء مجلس النواب ضد رئيس المجلس السابق دكتور على عبد العال والمتربصون له من الذين طالبوا بالتصويت على فصله من المجلس متناسين تسامح ونظافة اليد واللسان للدكتور على عبد العال الذى كان يعطى للمعارضة حقها فى إبداء الرأى وليس فى استبعادها.





وكان طلبهم بحجة تطبيق اللائحة وكذلك الذين استقووا بالأغلبية لطرد النائب عبد العليم داوود وحرمانه من حضور الجلسات فى إطار من المزايدة والمناكفة والمكايدة أو لتصفية الحسابات الشخصية والسياسية.





وتناسى هؤلاء أنهم يضربون لائحة مجلس النواب – الدستور والتقاليد البرلمانية فى مقتل خصوصاً مع بداية أعمال الدورة الحالية لمجلس النواب التى لم تتجاوز أيام فضلا عن رفضهم استجواب وزير قطاع الأعمال دون إبداء الأسباب وهى مظاهر للأسف غير محمودة وغير ديمقراطية لأنفسهم وأمام الرأى العام.





ولعل تلك المشاهد تضرب التقاليد البرلمانية والدستور ولائحة المجلس الداخلية سواء فى التعامل مع الخصوم فى الرأى والاختلاف وحق الرأى الآخر داخل البرلمان وتلك أبسط الحقوق التى من المفترض أن يتمسك بها هؤلاء.





ولعل بعض النواب الشامتين والمستقويين بالأغلبية قد تناسوا فلسفة إصدار لائحة مجلس النواب التى تنظم عمل الأعضاء وتوضح الحقوق والواجبات من أجل أداء ديمقراطى منضبط فى سير أعمال المجلس.





واعتقد أن بعض النواب ولا أقول الأغلبية لم يقرأوا مواد اللائحة الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 والتى تحتوى على 14 باباً و437 مادة تدعم عمل المجلس وإدارته وأجهزته وسير تنظيم العمل داخل لجانه ونظام الحديث والكلام وغيرها من استخدام الأدوات الرقابية.





ويكفى هنا أن نشير للمواد «2 – 3 – 4» التى تؤكد على كيفية ممارسة الاختصاصات والمحافظة على النظام.. وتكفل حرية التعبير عن الرأى والفكر لأعضاء المجلس كافة أياً كانت اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية أو الحزبية كما تضمن حرية المعارضة الموضوعية والنقد البناء».





فضلاً عن مواد لجنة الانضباط الخاصة بالعقوبات التى فيها تدرج يبدأ بلفت النظر واللوم وآخرها الحرمان من الجلسات.





فهل قرأ هؤلاء الشامتون اللائحة أم تفرغوا للشماتة والتهديد والرفض للاستجوابات وتناسوا الرقابة الحقيقية للحكومة والأداء التشريعى والمناقشة للمشاركة فى السياسة العامة.





لقد كان لى الشرف حين بادرت بتقديم مشروع لائحة كامل مع بداية أعمال المجلس السابق فى يناير 2016 وكان هناك مشاريع أخرى وتعديلات للائحة القديمة وأفتخر من أن 80 % من اللائحة المقدمة أخذ بها.





كما كان لى وأفتخر مداخلة موضوعية وساخنة مع الدكتور فتحى سرور القامة التشريعية رئيس مجلس الشعب السابق وذلك أثناء لقاء تدريبى للنواب فى الأسبوع الأول من يناير 2011 وكان الخلاف حول أهمية مطالبتى بتعديل لائحة مجلس الشعب «1976» وذلك لصالح ديمقراطية النواب وحقهم فى لائحة أفضل.





وقد اهتمت الزميلة أمينة شفيق عضو المجلس وقتها والصحفية الكبيرة فى الأهرام بالدفاع عن وجهة نظرى فى مطلبى فضلاً عن الاهتمام من الصحف ومركز الدراسات السياسية والاستراتيجية فى الأهرام.. كذلك مدخلتى دفاعاً عن وقت مناسب لمناقشة الاستجوابات لأهميتها فى الجلسة العامة.





وإذا كنت أتمنى الآن أن يهتم المتحدث باسم الأغلبية البرلمانية عن أهمية إعلان الأجندة التشريعية مع بداية الدورة الحالية أو حتى عن مشاريع القوانين الجديدة لاستكمال القوانين المحالة من الدستور خاصة قانون الإدارة المحلية أو يعلن زعيم الأغلبية أولويات الرقابة على الحكومة بدلا من الموافقة على رفض الاستجوابات ناسياً أنها أداة مهمة رقابية..





وبعد أن العبرة فى كل ذلك يأتى من أهمية احترام الدستور والقانون ولائحة المجلس وهو الهدف الأسمى للمصلحة العامة وليتذكر الجميع أن عمر البرلمان المصرى بلغ 155 عاماً ويعتبر من أقدم البرلمانات فى إفريقيا والعالم له تقاليد وخبرات عالية نرجو المحافظة عليها.